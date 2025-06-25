Volkswagen Golf GTI Edition 50 буде найпотужнішим серійним GTI

На честь 50-річчя моделі GTI, яке відбудеться у 2026 році, Volkswagen підготував спеціальну версію – Golf GTI Edition 50. Хетчбек отримав форсований до 325 к.с. (239 кВт) 2.0-літровий турбодвигун і став найпотужнішим серійним GTI за весь час.

Модифікований мотор розвиває 420 Нм крутного моменту – це на 50 Нм більше, ніж у Golf GTI Clubsport. Підвіска була адаптована під збільшену потужність: автомобіль став нижче стандартної версії на 15 мм.

Для любителів максимальної динаміки передбачено опціональний пакет GTI Performance: він включає напівсліки Bridgestone Potenza Race, 19-дюймові ковані диски Warmenau (на 3 кг легше за стандартні), а також титанову вихлопну систему Akrapovič, яка знижує масу автомобіля ще на 11 кг. Кліренс зменшується додатково на 5 мм.

В екстер’єрі та салоні представлені фірмові елементи ювілейної версії. Golf GTI Edition 50 пропонуватиметься у п’яти кольорах, включаючи ексклюзивні Dark Moss Green Metallic та Tornado Red – останній є відсиланням до культових моделей минулих поколінь GTI.

Виробництво стартує у Вольфсбурзі наприкінці 2025 року, а перші поставки розпочнуться на початку 2026-го – до офіційного ювілею оригінального Golf GTI 1976 року.