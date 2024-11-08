Vodafone расширил доступный роуминг для украинцев на все страны ЕС08.11.24
Vodafone Украина расширил возможности использования услуг мобильной связи, позволяя своим абонентам пользоваться домашними тарифами в 28 странах Европейского Союза без дополнительных расходов и подключений. В список стран были добавлены Кипр и Мальта, что делает услугу доступной по всему ЕС.
Пользователи тарифных планов, таких как Turbo, Joice Start, Joice Pro, Joice Max и SuperNet Pro+, могут использовать гигабайты интернета и минуты для звонков в роуминге на условиях их домашнего тарифа. Это удобно для путешественников, деловых людей, а также военных и волонтеров, находящихся за рубежом, так как теперь не нужно активировать дополнительные услуги или оплачивать сборы за роуминг.
Украинские операторы связи «Киевстар», Vodafone и lifecell выступили с совместным заявлением относительно требований Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) о 10-часовой автономной работе сети во время отключений электроэнергии.
Операторы указали на необходимость решения ряда технических и логистических проблем для выполнения поставленных задач. В частности, им нужно получить разрешения от облэнерго на увеличение мощности для зарядки аккумуляторов. По оценкам компаний, для обеспечения 10-часовой автономной работы базовых станций требуется ежедневно 2,8 ГВт-ч электроэнергии, что сопоставимо с мощностью одного энергоблока атомной электростанции.
Операторы также отмечают нехватку квалифицированных специалистов для обслуживания нового оборудования, подсчитав, что нужно дополнительно нанять десятки тысяч работников.Кроме того, имеются ограничения по установке генераторов и аккумуляторов на крышах зданий, где расположены большинство базовых станций, из-за строительных и санитарных норм.
Согласно постановлению НЦУ от 16 июля, операторы обязаны до 1 февраля 2025 года оборудовать все базовые станции аккумуляторами и генераторами. Дополнительно, до 1 декабря 2024 года 25% базовых станций должны обеспечить бесперебойную работу в течение 72 часов. По оценкам отраслевых экспертов, выполнение этих требований потребует инвестиций в размере более 13 млрд гривен.
Несмотря на сложности, операторы уже вложили значительные средства в повышение энергонезависимости своих сетей. Они инвестировали более 3 млрд гривен, обновили 370 000 аккумуляторов на базовых станциях и приобрели 5400 генераторов и других источников бесперебойного питания.
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Vodafone расширил доступный роуминг для украинцев на все страны ЕСVodafone телеком
Vodafone Украина расширил возможности использования услуг мобильной связи, позволяя своим абонентам пользоваться домашними тарифами в 28 странах Европейского Союза
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