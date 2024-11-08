Vodafone розширив доступний роумінг для українців на всі країни ЄС

Vodafone Україна розширив можливості використання послуг мобільного зв’язку, дозволяючи своїм абонентам користуватися домашніми тарифами у 28 країнах Європейського Союзу без додаткових витрат та підключень. До списку країн були додані Кіпр та Мальта, що робить послугу доступною по всьому ЄС.

Користувачі тарифних планів, таких як Turbo, Joice Start, Joice Pro, Joice Max та SuperNet Pro+, можуть використовувати гігабайти інтернету та хвилини для дзвінків у роумінгу на умовах їхнього домашнього тарифу. Це зручно для мандрівників, ділових людей, а також військових та волонтерів, які перебувають за кордоном, оскільки тепер не потрібно активувати додаткові послуги чи сплачувати збори за роумінг.

Українські оператори зв’язку «Київстар», Vodafone та lifecell виступили із спільною заявою щодо вимог Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо 10-годинної автономної роботи мережі під час відключень електроенергії.

Оператори вказали на необхідність вирішення низки технічних та логістичних проблем для виконання поставлених завдань. Зокрема, їм потрібно отримати дозволи від обленерго на збільшення потужності для заряджання акумуляторів. ,8 ГВт-год електроенергії, що можна порівняти з потужністю одного енергоблока атомної електростанції.

Оператори також наголошують на нестачі кваліфікованих фахівців для обслуговування нового обладнання, підрахувавши, що потрібно додатково найняти десятки тисяч працівників. Крім того, є обмеження щодо встановлення генераторів та акумуляторів на дахах будівель, де розташована більшість базових станцій, через будівельні та санітарні норми.

Згідно з постановою НЦУ від 16 липня, оператори зобов’язані до 1 лютого 2025 року обладнати всі базові станції акумуляторами та генераторами. оцінкам галузевих експертів, виконання цих вимог вимагатиме інвестицій у розмірі більше 13 млрд. гривень.

Незважаючи на складнощі, оператори вже вклали значні кошти у підвищення енергонезалежності своїх мереж. Вони інвестували понад 3 млрд. гривень, оновили 370 000 акумуляторів на базових станціях та придбали 5400 генераторів та інших джерел безперебійного живлення.