Vodafone предлагает бесплатно протестировать интернет по оптике, который работает без света 72 часа

Какие времена такие и акции. Vodafone Украина предлагает пользователям протестировать домашний интернет, который продолжает работать во время веерных отключений света. Компания оборудовала сети GPON альтернативными источниками питания, обеспечивающими работу сервисов в течение 72 часов.

В рамках акции «Попробуй Гигабит» абоненты, заказавшие подключение к Vodafone Gigabit Net в июне 2024 года, получат первые 30 дней использования без абонплаты. Это предложение позволяет новым пользователям оценить возможности и преимущества высокоскоростного интернет-доступа. Услуга доступна в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Вишневом и Черноморске. Возможность подключения можно проверить на карте интернета.

После окончания акционного периода будет действовать базовая стоимость в тарифе, информацию о тарифах можно найти на сайте Vodafone. Для пользования скоростным оптическим интернетом необходимо установить абонентский терминал, который Vodafone предоставляет бесплатно.

Технология GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) обеспечивает скорость до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше скорости традиционных 100 Мбит/с. В дальнейшем GPON легко модернизируется до XGS-PON, позволяя увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Технология является энергоэффективной благодаря отсутствию активных элементов между операторским оборудованием и пользователем, что упрощает обеспечение всего оборудования альтернативными источниками питания. Клиенты могут использовать интернет даже при отключении электроснабжения, если запитают свое клиентское оборудование.