Vodafone пропонує безкоштовно протестувати інтернет, який працює без світла 72 години06.06.24
Які часи такі та акції. Vodafone Україна пропонує користувачам протестувати домашній інтернет, який продовжує працювати під час віялових відключень світла. Компанія обладнала мережі GPON альтернативними джерелами живлення, що забезпечують роботу сервісів протягом 72 годин.
В рамках акції “Спробуй Гігабіт” абоненти, які замовили підключення до Vodafone Gigabit Net у червні 2024 року, отримають перші 30 днів використання без абонплати. Ця пропозиція дозволяє новим користувачам оцінити можливості та переваги високошвидкісного інтернет-доступу. Послуга доступна у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вишневому та Чорноморську. Можливість підключення можна перевірити на карті Інтернету.
Після закінчення акційного періоду діятиме базова вартість у тарифі, інформацію про тарифи можна знайти на сайті Vodafone. Для використання швидкісного оптичного інтернету необхідно встановити абонентський термінал, який Vodafone надає безкоштовно.
Технологія GPON (гігабітна пасивна оптична мережа) забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с, що в 10 разів вище за швидкість традиційних 100 Мбіт/с. Надалі GPON легко модернізується до XGS-PON, що дозволяє збільшити швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с. Технологія є енергоефективною завдяки відсутності активних елементів між операторським обладнанням та користувачем, що полегшує забезпечення всього обладнання альтернативними джерелами живлення. Клієнти можуть використовувати інтернет навіть при відключенні електропостачання, якщо запитають клієнтське обладнання.
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