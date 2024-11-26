Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5000-серии представят в феврале 2025 года

Nvidia готовится к анонсу видеокарт следующего поколения серии RTX 50, и новые данные от портала Benchlife проливают свет на возможные сроки их выхода. Ожидается, что первые модели появятся в продаже в феврале 2025 года, что может совпасть с презентацией на выставке CES 2025, традиционном месте анонсов технологических новинок.

Какие модели появятся первыми?

Согласно утечкам, Nvidia планирует выпустить сразу пять моделей:

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090 D (возможно, версия с двойным объемом памяти)

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070

Эти видеокарты станут флагманами линейки, рассчитанными на энтузиастов и профессионалов, нуждающихся в максимальной производительности.

Бюджетные версии

Более доступные модели, такие как GeForce RTX 5060, вероятно, появятся в продаже в марте 2025 года, спустя месяц после выхода RTX 5070.

Что касается GeForce RTX 5050, ее запуск может состояться позже, возможно, ближе ко второй половине 2025 года.

О мобильных версиях

Новые мобильные видеокарты RTX 50 для ноутбуков также находятся в разработке. Их дебют может состояться одновременно с настольными версиями или вскоре после них.

Если эти сроки подтвердятся, линейка RTX 50 станет одним из самых ожидаемых релизов года, привлекая внимание геймеров, дизайнеров и профессионалов. Выставка CES 2025, которая пройдет в январе, вероятно, станет главной площадкой для их официального анонса.

Архитектура Blackwell, которая станет основой серии видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000, обещает значительный технологический скачок. Продолжая традицию называть свои архитектуры в честь выдающихся ученых, Nvidia увековечивает имя Дэвида Блэквелла, известного американского математика и статистика. Эта архитектура, вероятно, будет развивать идеи, заложенные в Ada Lovelace, с акцентом на производительность в задачах трассировки лучей и использовании искусственного интеллекта для улучшения качества изображения.

Основные ожидания связаны с увеличением количества CUDA-ядер, RT-ядер для трассировки лучей и тензорных ядер, что должно значительно повысить производительность в играх и профессиональных задачах. Повышенные тактовые частоты и переход на более тонкий технологический процесс, например, 3-нм, могут обеспечить не только рост производительности, но и заметное улучшение энергоэффективности. Blackwell, скорее всего, предложит новые методы рендеринга, которые сделают трассировку лучей более доступной и менее ресурсоемкой.

Эта архитектура, помимо игр, ориентирована на профессиональные приложения, включая задачи машинного обучения и работы с ИИ. Новое поколение тензорных ядер станет ключевым элементом для дальнейшего развития технологий вроде DLSS и других алгоритмов, использующих искусственный интеллект. Это усилит позиции Nvidia на фоне конкурентов, таких как AMD и Intel, и позволит компании удерживать лидерство в индустрии.

Подробности об архитектуре Blackwell, а также анонсы первых видеокарт RTX 5000 ожидаются на выставке CES 2025, где Nvidia традиционно представляет свои новинки.