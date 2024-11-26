Відеокарти Nvidia GeForce RTX 5000-серії представлять у лютому 2025 року

Nvidia готується до анонсу відеокарт наступного покоління серії RTX 50 і нові дані від порталу Benchlife проливають світло на можливі терміни їх виходу. Очікується, що перші моделі з’являться у продажу у лютому 2025 року, що може збігтися з презентацією на виставці CES 2025, традиційному місці анонсів технологічних новинок.

Які моделі з’являться першими?

Згідно з витоками, Nvidia планує випустити відразу п’ять моделей:

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090 D (можливо, версія з подвійним об’ємом пам’яті)

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070

Ці відеокарти стануть флагманами лінійки, розрахованими на ентузіастів та професіоналів, які потребують максимальної продуктивності.

Бюджетні версії

Доступніші моделі, такі як GeForce RTX 5060, ймовірно, з’являться у продажу в березні 2025 року, через місяць після виходу RTX 5070.

Що стосується GeForce RTX 5050, її запуск може відбутися пізніше, можливо, ближче до другої половини 2025 року.

Про мобільні версії

Нові мобільні відеокарти RTX 50 для ноутбуків також перебувають у розробці. Їхній дебют може відбутися одночасно з настільними версіями або незабаром після них.

Якщо ці терміни підтвердяться, лінійка RTX 50 стане одним із найочікуваніших релізів року, привертаючи увагу геймерів, дизайнерів та професіоналів. Виставка CES 2025, яка пройде у січні, ймовірно, стане головним майданчиком для їхнього офіційного анонсу.

Архітектура Blackwell, яка стане основою серії відеокарт Nvidia GeForce RTX 5000, обіцяє значний технологічний стрибок. Продовжуючи традицію називати свої архітектури на честь видатних учених, Nvidia увічнює ім’я Девіда Блеквелла, відомого американського математика та статистика. Ця архітектура, ймовірно, розвиватиме ідеї, закладені в Ada Lovelace, з акцентом на продуктивність у завданнях трасування променів та використання штучного інтелекту для покращення якості зображення.

Основні очікування пов’язані зі збільшенням кількості CUDA-ядер, RT-ядер для трасування променів та тензорних ядер, що має значно підвищити продуктивність в іграх та професійних завданнях. Підвищені тактові частоти і перехід більш тонкий технологічний процес, наприклад, 3-нм, можуть забезпечити як зростання продуктивності, а й помітне поліпшення енергоефективності. Blackwell, швидше за все, запропонує нові методи рендерингу, які зроблять трасування променів більш доступним і менш ресурсомістким.

Ця архітектура, окрім ігор, орієнтована на професійні програми, включаючи завдання машинного навчання та роботи з ІІ. Нове покоління тензорних ядер стане ключовим елементом для подальшого розвитку технологій на кшталт DLSS та інших алгоритмів, які використовують штучний інтелект. Це посилить позиції Nvidia на тлі конкурентів, таких як AMD та Intel, та дозволить компанії утримувати лідерство в індустрії.

Подробиці про архітектуру Blackwell, а також анонси перших відеокарт RTX 5000 очікуються на виставці CES 2025, де Nvidia традиційно презентує свої новинки.