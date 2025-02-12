Видеокарты MSI GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti выпущены в модификации Shadow 3X12.02.25
MSI расширила модельный ряд видеокарт Nvidia Blackwell, представив GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti в серии Shadow 3X. Изначально эта линейка выпускалась только для китайского рынка, но теперь доступна и в других регионах. Ключевая особенность новинок — строгий черный дизайн без подсветки.
Обе видеокарты занимают три слота расширения и оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами. Устройства имеют сравнительно короткую печатную плату и вырез в бэкплейте для улучшенного сквозного охлаждения. Длина моделей составляет 30,3 см.
MSI предложит версии с заводским разгоном и стандартные. Разогнанные модели (с маркировкой «OC») получили увеличенную частоту boost-режима — 2482 МГц у GeForce RTX 5070 Ti и 2640 МГц у GeForce RTX 5080 против 2452 МГц и 2617 МГц соответственно у стандартных версий. Для питания используется разъем 12V-2×6, а набор видеовыходов включает три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.
Рекомендованные цены пока не объявлены. Официальный релиз GeForce RTX 5070 Ti ожидается 20 февраля.
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