Відеокарти MSI GeForce RTX 5080 та RTX 5070 Ti випущені в модифікації Shadow 3X

MSI розширила модельний ряд відеокарт Nvidia Blackwell, представивши GeForce RTX 5080 та RTX 5070 Ti у серії Shadow 3X. Спочатку ця лінійка випускалася лише для китайського ринку, але тепер доступна і в інших регіонах. Ключова особливість новинок – суворий чорний дизайн без підсвічування.

Обидві відеокарти займають три слоти розширення та оснащені системою охолодження з трьома вентиляторами. Пристрої мають порівняно коротку друковану плату та виріз у бекплейті для покращеного наскрізного охолодження. Довжина моделей складає 30,3 см.

MSI запропонує версії із заводським розгоном та стандартні. Розігнані моделі (з маркуванням «OC») отримали збільшену частоту boost-режиму – 2482 МГц у GeForce RTX 5070 Ti та 2640 МГц у GeForce RTX 5080 проти 2452 МГц та 2617 МГц відповідно у стандартних версій. Для живлення використовується роз’єм 12V-2×6, а набір відеовиходів включає три DisplayPort 2.1b та ​​один HDMI 2.1b.

Рекомендовані ціни поки що не оголошені. Офіційний реліз GeForce RTX 5070 Ti очікується 20 лютого.