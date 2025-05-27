Видеокарты Acer на базе AMD и Intel на Computex 202527.05.25
Компания Acer объявила об обновлении серии видеокарт Nitro, представив новые модели на базе графических процессоров Intel Arc серий A и B, а также Radeon RX 9070 XT OC. Новинки ориентированы на пользователей, собирающих ПК собственноручно и нуждающихся в мощных решениях для игр и работы с контентом.
Обновленный модельный ряд включает в себя модификации с алюминиевым корпусом и усиленной конструкцией для длительной работы под нагрузкой. Все устройства оснащены модулем Acer Intelligence Space – встроенным интеллектуальным инструментом для распознавания «железа» и настройки производительности с использованием ИИ. Для геймеров предусмотрена также опция адаптивного прицеливания Acer Game Assistance и функция автоматической фиксации игровых моментов Acer ProCam.
Intel Arc: компактные модели с поддержкой DirectX 12 Ultimate
Модель Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB теперь представлена также в белом. Видеокарта работает на частоте 2740 МГц, поддерживает разрешение 1440p и 8K-дисплеи. Используется микроархитектура Intel Xe2 с поддержкой трассировки лучей, Variable Rate Shading и Mesh Shaders. Среди других особенностей – технологии XeSS-FG для улучшения производительности и XeLL для снижения задержек.
Следует отметить систему охлаждения FrostBlade с вентиляторами на двойных подшипниках и набор инструментов Creator Toolkit для работы с видео и графикой. Движение Xe Media Engine поддерживает Dual Media Transcoder и обеспечивает обработку большого количества форматов.
Другая модель – Acer Nitro Intel Arc A380 LP 6 GB – функционирует на частоте до 2000 МГц. Она также поддерживает все ключевые графические технологии, в частности XeSS, трассировку лучей и AV1-кодирование. Для охлаждения используется вентилятор нагнетательного типа. Устройство ориентировано на создателей и стримеров, работающих с видео в формате 8K HDR и объемной графикой.
AMD Radeon RX 9060 XT OC: до 3320 МГц и поддержка 8K
Acer представила две видеокарты серии Radeon RX 9060 XT OC – с 16 GB и 8 GB памяти соответственно. Обе работают на базе архитектуры AMD RDNA 4 с трассировкой лучей и AI-ускорителями. Максимальная частота составляет 3320 МГц, игровая – 2780 МГц. Модели поддерживают AMD HYPR-RX, FidelityFX Super Resolution 4 и двигатель Radiance Display Engine, что оптимизирует качество стриминга и графики.
В конструкции предусмотрены две осевые турбины с двойными подшипниками и смазывающей жидкостью для стабильной работы при высоких температурах.
Цены и доступность
- Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB уже доступна в регионе EMEA по цене от 329 євро.
- Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16GB появится в продаже в июне по цене от 649 євро.
- Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB также ожидается в июне, с рекомендованной ценой от 599 євро.
Информацию о старте продаж в Украине Acer обещает сообщить отдельно.
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Acer объявила об обновлении серии видеокарт Nitro, представив новые модели на базе графических процессоров Intel Arc серий A и B, а также Radeon RX 9070 XT OC
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