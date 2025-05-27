Відеокарти Acer на базі AMD та Intel на Computex 202527.05.25
Компанія Acer оголосила про оновлення серії відеокарт Nitro, представивши нові моделі на базі графічних процесорів Intel Arc серій A та B, а також Radeon RX 9070 XT OC. Новинки орієнтовані на користувачів, які збирають ПК власноруч і потребують потужних рішень для ігор та роботи з контентом.
Оновлений модельний ряд включає модифікації з алюмінієвим корпусом і посиленою конструкцією для тривалої роботи під навантаженням. Всі пристрої оснащені модулем Acer Intelligence Space – вбудованим інтелектуальним інструментом для розпізнавання заліза та налаштування продуктивності з використанням ІІ. Для геймерів передбачено також опцію адаптивного прицілювання Acer Game Assistance та функцію автоматичної фіксації ігрових моментів Acer ProCam.
Intel Arc: компактні моделі з підтримкою DirectX 12 Ultimate
Модель Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB тепер представлена також у білому. Відеокарта працює на частоті 2740 МГц, підтримує роздільну здатність 1440p та 8K-дисплеї. Використовується мікроархітектура Intel Xe2 з підтримкою трасування променів, Variable Rate Shading та Mesh Shaders. Серед інших особливостей – технології XeSS-FG для покращення продуктивності та XeLL для зниження затримок.
Слід зазначити систему охолодження FrostBlade з вентиляторами на подвійних підшипниках та набір інструментів Creator Toolkit для роботи з відео та графікою. Рух Xe Media Engine підтримує Dual Media Transcoder та забезпечує обробку великої кількості форматів.
Інша модель Acer Nitro Intel Arc A380 LP 6 GB функціонує на частоті до 2000 МГц. Вона також підтримує всі ключові графічні технології, зокрема XeSS, трасування променів та AV1-кодування. Для охолодження використовують вентилятор нагнітального типу. Пристрій орієнтований на творців та стримерів, що працюють з відео у форматі 8K HDR та об’ємною графікою.
AMD Radeon RX 9060 XT OC: до 3320 МГц та підтримка 8K
Acer представила дві відеокарти серії Radeon RX 9060 XT OC – з 16 GB та 8 GB пам’яті відповідно. Обидві працюють на базі архітектури AMD RDNA 4 з трасуванням променів та AI-прискорювачами. Максимальна частота становить 3320 МГц, ігрова – 2780 МГц. Моделі підтримують AMD HYPR-RX, FidelityFX Super Resolution 4 та двигун Radiance Display Engine, що оптимізує якість стримінгу та графіки.
У конструкції передбачені дві осьові турбіни з подвійними підшипниками та змащувальною рідиною для стабільної роботи при високих температурах.
Ціни та доступність
- Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB вже доступна в регіоні EMEA за ціною від 329 євро.
- Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16GB з’явиться у продажу в червні за ціною від 649 євро.
- Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB також очікується у червні, з рекомендованою ціною від 599 євро.
Інформацію про старт продажу в Україні Acer обіцяє повідомити окремо.
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