Viber на россии теперь нет. Роскомнадзор ограничил использование мессенджера18.12.24
На россии принято пополнять списки тех, кого власти считают «иностранными агентами», а также вводить новые запреты. На этот раз под раздачу попал мессенджер Viber, популярный мессенджер в Украине, Сербии, Болгарии, Греции и на Филиппинах. О блокировке заявил Роскомнадзор, ссылаясь на якобы «нарушение требований законодательства», которое, как утверждают власти, необходимо для борьбы с экстремизмом, наркотиками и террористической деятельностью.
Поводом для запрета стали неуплаченные штрафы на общую сумму 1,8 миллиона рублей и отказ удалить «ложную информацию о войне в Украине». Роскомпозор, давно известный своей цензурой и блокировкой независимых медиа, использует стандартные аргументы для ограничения любых ресурсов, не соответствующих официальной линии кремля.
Запрет Viber добавляет еще одно звено в цепочку репрессивных мер, направленных на подавление свободы слова и информационной независимости в россии. Подобные действия вызывают критику со стороны международного сообщества, однако российские власти продолжают усиливать контроль над интернетом.
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