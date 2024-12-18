Viber на россии теперь нет. Роскомнадзор ограничил использование мессенджера

На россии принято пополнять списки тех, кого власти считают «иностранными агентами», а также вводить новые запреты. На этот раз под раздачу попал мессенджер Viber, популярный мессенджер в Украине, Сербии, Болгарии, Греции и на Филиппинах. О блокировке заявил Роскомнадзор, ссылаясь на якобы «нарушение требований законодательства», которое, как утверждают власти, необходимо для борьбы с экстремизмом, наркотиками и террористической деятельностью.

Поводом для запрета стали неуплаченные штрафы на общую сумму 1,8 миллиона рублей и отказ удалить «ложную информацию о войне в Украине». Роскомпозор, давно известный своей цензурой и блокировкой независимых медиа, использует стандартные аргументы для ограничения любых ресурсов, не соответствующих официальной линии кремля.

Запрет Viber добавляет еще одно звено в цепочку репрессивных мер, направленных на подавление свободы слова и информационной независимости в россии. Подобные действия вызывают критику со стороны международного сообщества, однако российские власти продолжают усиливать контроль над интернетом.