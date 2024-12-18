Viber на росії тепер немає. Роскомнагляд обмежив використання месенджера18.12.24
На росії прийнято поповнювати списки тих, кого влада вважає “іноземними агентами”, а також вводити нові заборони. Цього разу під роздачу потрапив месенджер Viber, популярний месенджер в Україні, Сербії, Болгарії, Греції та Філіппінах. Про блокування заявив Роскомнагляд, посилаючись на нібито “порушення вимог законодавства”, яке, як стверджує влада, необхідне для боротьби з екстремізмом, наркотиками та терористичною діяльністю.
Приводом для заборони стали несплачені штрафи на загальну суму 1,8 мільйона рублів та відмову видалити “хибну інформацію про війну в Україні”. Роскомпозор, давно відомий своєю цензурою та блокуванням незалежних медіа, використовує стандартні аргументи для обмеження будь-яких ресурсів, що не відповідають офіційній лінії кремля.
Заборона Viber в рф додає ще одну ланку в ланцюжок репресивних заходів, спрямованих на придушення свободи слова та інформаційну незалежність на росії. Подібні дії викликають критику з боку міжнародної спільноти, проте російська влада продовжує посилювати контроль над інтернетом.
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