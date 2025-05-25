Valve разрешила устанавл SteamOS на портативных консолях сторонних брендов

Valve выпустила обновление SteamOS 3.7.8, которое стало важным шагом в продвижении собственной операционной системы для портативных игровых устройств. Главное нововведение — официальная поддержка установки SteamOS на сторонние консоли, включая Lenovo Legion Go и Asus ROG Ally.

Теперь пользователи могут скачать официальный образ SteamOS и установить систему на совместимые устройства, следуя инструкции на официальном сайте Valve. Это открывает доступ к полноценному игровому окружению Steam Deck на других портативных платформах.

Среди других улучшений:

обновлённое ядро Linux,

новая версия графического стека Mesa,

обновлённый дистрибутив Arch Linux,

улучшенная совместимость с процессорами AMD,

доработанный интерфейс на базе Plasma.

Valve также добавила возможность ограничения максимального заряда аккумулятора в Steam Deck — важная опция для сохранения ресурса батареи при постоянной зарядке. Подобная функция, по слухам, появится и в следующем поколении Nintendo Switch.

Обновление делает SteamOS более гибкой и доступной экосистемой, способной конкурировать с Windows в сегменте портативного гейминга. Это также может стимулировать производителей выпускать устройства с предустановленной SteamOS, особенно с учётом растущего интереса к Linux-решениям в игровой индустрии.

Valve представила ежегодный отчет за 2024 год, отметив значительные достижения, включая успех Steam Deck. В прошлом году игроки провели на портативной консоли более 330 миллионов часов, что на 64% больше, чем годом ранее. Такой рост подчеркивает влияние Steam Deck на рынок и растущую популярность портативного гейминга.

Несмотря на свою нишевость и высокую цену, Steam Deck продолжает привлекать внимание крупных издателей. Компании, такие как Square Enix и Ubisoft, уже адаптируют свои игры под эту платформу. В частности, Assassin’s Creed Shadows будет доступна на Steam Deck сразу после выхода.

Valve уделяет особое внимание будущему SteamOS как ключевой технологии для портативного гейминга. Компания планирует выпустить эту систему для других устройств, таких как Lenovo Go S, а также позволит устанавливать ее на портативные консоли других производителей, включая ROG Ally X и MSI Claw.

Хотя о выпуске Steam Deck 2 пока не сообщается, Valve продолжает инвестировать в развитие экосистемы. Улучшение интерфейса, поддержка Linux и развитие SteamOS приносят пользу как игрокам, так и разработчикам. Steam Deck становится все более универсальным решением, позволяя наслаждаться играми в любом месте — от гостиной до летнего отдыха на свежем воздухе.