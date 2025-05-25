Valve разрешила устанавл SteamOS на портативных консолях сторонних брендов25.05.25
Valve выпустила обновление SteamOS 3.7.8, которое стало важным шагом в продвижении собственной операционной системы для портативных игровых устройств. Главное нововведение — официальная поддержка установки SteamOS на сторонние консоли, включая Lenovo Legion Go и Asus ROG Ally.
Теперь пользователи могут скачать официальный образ SteamOS и установить систему на совместимые устройства, следуя инструкции на официальном сайте Valve. Это открывает доступ к полноценному игровому окружению Steam Deck на других портативных платформах.
Среди других улучшений:
- обновлённое ядро Linux,
- новая версия графического стека Mesa,
- обновлённый дистрибутив Arch Linux,
- улучшенная совместимость с процессорами AMD,
- доработанный интерфейс на базе Plasma.
Valve также добавила возможность ограничения максимального заряда аккумулятора в Steam Deck — важная опция для сохранения ресурса батареи при постоянной зарядке. Подобная функция, по слухам, появится и в следующем поколении Nintendo Switch.
Обновление делает SteamOS более гибкой и доступной экосистемой, способной конкурировать с Windows в сегменте портативного гейминга. Это также может стимулировать производителей выпускать устройства с предустановленной SteamOS, особенно с учётом растущего интереса к Linux-решениям в игровой индустрии.
Valve представила ежегодный отчет за 2024 год, отметив значительные достижения, включая успех Steam Deck. В прошлом году игроки провели на портативной консоли более 330 миллионов часов, что на 64% больше, чем годом ранее. Такой рост подчеркивает влияние Steam Deck на рынок и растущую популярность портативного гейминга.
Несмотря на свою нишевость и высокую цену, Steam Deck продолжает привлекать внимание крупных издателей. Компании, такие как Square Enix и Ubisoft, уже адаптируют свои игры под эту платформу. В частности, Assassin’s Creed Shadows будет доступна на Steam Deck сразу после выхода.
Valve уделяет особое внимание будущему SteamOS как ключевой технологии для портативного гейминга. Компания планирует выпустить эту систему для других устройств, таких как Lenovo Go S, а также позволит устанавливать ее на портативные консоли других производителей, включая ROG Ally X и MSI Claw.
Хотя о выпуске Steam Deck 2 пока не сообщается, Valve продолжает инвестировать в развитие экосистемы. Улучшение интерфейса, поддержка Linux и развитие SteamOS приносят пользу как игрокам, так и разработчикам. Steam Deck становится все более универсальным решением, позволяя наслаждаться играми в любом месте — от гостиной до летнего отдыха на свежем воздухе.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Valve разрешила устанавл SteamOS на портативных консолях сторонних брендов Steam Valve консоль операционная система
Обновление делает SteamOS более гибкой и доступной экосистемой, способной конкурировать с Windows в сегменте портативного гейминга
Лидары автомобилей выжигают матрицы камер смартфонов автомобиль автопилот смартфон
Не стоит направлять смартфон с зум-камерой прямо на лидар — особенно с близкого расстояния. Это может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Лидары автомобилей выжигают матрицы камер смартфонов
Renault R4 Savane — концепт внедорожной версии электрокроссовера
Новые электросамокаты Acer уже продаются в Украине
ИИ научился сжимать аудио без потерь в 2 раза плотнее
Ноутбуки Acer на Computex 2025: ИИ в игровых и рабочих ноутбуках
AMD Radeon RX 9060 XT — новая бюджетная видеокарта
Porsche Boxster и Cayman будут выпускаться только в электро-версиях
MSI на Computex 2025: ноутбуки от Mercedes, первая портативная консоль и быстрые мониторы
Asus показала док-станцию ROG XG Station 3 для видеокарт — производительность близкая к полной
Acer Predator Helios 18 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 уже в Украине. Цена — 290 000 грн