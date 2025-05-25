Valve дозволила встановлювати SteamOS на портативних консолях сторонніх брендів

Valve випустила оновлення SteamOS 3.7.8, яке стало важливим кроком у просуванні власної операційної системи для портативних ігрових пристроїв. Головне нововведення – офіційна підтримка установки SteamOS на сторонні консолі, включаючи Lenovo Legion Go та Asus ROG Ally.

Тепер користувачі можуть завантажити офіційний образ SteamOS і встановити систему на сумісні пристрої, дотримуючись інструкцій на офіційному сайті Valve. Це відкриває доступ до повноцінного ігрового оточення Steam Deck на інших портативних платформах.

Серед інших покращень:

оновлене ядро ​​Linux,

нова версія графічного стека Mesa,

оновлений дистрибутив Arch Linux,

покращена сумісність із процесорами AMD,

допрацьований інтерфейс на базі Plasma.

Valve також додала можливість обмеження максимального заряду акумулятора у Steam Deck – важлива опція для збереження ресурсу батареї при постійній зарядці. Подібна функція, за чутками, з’явиться і наступного покоління Nintendo Switch.

Оновлення робить SteamOS більш гнучкою та доступною екосистемою, здатною конкурувати з Windows у сегменті портативного геймінгу. Це також може стимулювати виробників випускати пристрої з попередньо встановленою SteamOS, особливо з урахуванням зростання інтересу до Linux-рішень в ігровій індустрії.

Valve представила щорічний звіт за 2024 рік, відзначивши значні здобутки, включаючи успіх Steam Deck. Минулого року гравці провели на портативній консолі понад 330 мільйонів годин, що на 64% більше, ніж роком раніше. Таке зростання підкреслює вплив Steam Deck на ринок і популярність портативного геймінгу.

Незважаючи на свою нішевість та високу ціну, Steam Deck продовжує привертати увагу великих видавців. Компанії, такі як Square Enix та Ubisoft, вже адаптують свої ігри під цю платформу. Assassin’s Creed Shadows буде доступна на Steam Deck відразу після виходу.

Valve приділяє особливу увагу майбутньому SteamOS як ключову технологію для портативного геймінгу. Компанія планує випустити цю систему для інших пристроїв, як Lenovo Go S, а також дозволить встановлювати її на портативні консолі інших виробників, включаючи ROG Ally X і MSI Claw.

Хоча про випуск Steam Deck 2 поки не повідомляється, Valve продовжує інвестувати у розвиток екосистеми. Поліпшення інтерфейсу, підтримка Linux та розвиток SteamOS приносять користь як гравцям, так і розробникам. Steam Deck стає все більш універсальним рішенням, дозволяючи насолоджуватися іграми в будь-якому місці – від вітальні до літнього відпочинку на свіжому повітрі.