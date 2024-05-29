В YouTube Music теперь можно искать песню, просто напевая её

В YouTube Music наконец-то добавили функцию поиска песни, напевая или воспроизводя их. Эта новая функция появилась в последней версии приложения 7.02 для Android. Теперь пользователи могут идентифицировать песни, напевая или проигрывая мелодию. Изначально функция была доступна в экспериментальном режиме на YouTube и теперь расширена для пользователей YouTube Music на Android.

Чтобы воспользоваться функцией «поиск по фрагменту», нужно нажать на значок поиска в правом верхнем углу приложения YouTube Music. Рядом с уже существующим значком микрофона для голосового поиска появился новый значок в виде волны. При нажатии на этот значок открывается страница поиска, где пользователям предлагается «воспроизвести, спеть или напеть песню». Искусственный интеллект Google сравнивает ваш вокал с библиотекой песен YouTube Music и, как правило, находит соответствие, показывая результат поиска. Пользователи могут сразу воспроизвести найденную песню или сохранить её в своей библиотеке для прослушивания позже.

Пользователи уже отмечают, что функция эффективно работает для песен на разных языках. Хотя распространение обновления ещё продолжается и на данный момент доступно только для пользователей Android с версией приложения 7.02, владельцы устройств iOS также вскоре смогут воспользоваться этой функцией.