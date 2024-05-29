27.05.24

Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому

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ASUS VG249QL3A

Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше