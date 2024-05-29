У YouTube Music тепер можна шукати пісню, просто наспівуючи її

У YouTube Music нарешті додали функцію пошуку пісні, співаючи чи відтворюючи їх. Ця нова функція з’явилася в останній версії 7.02 для Android. Тепер користувачі можуть ідентифікувати пісні, співаючи чи програючи мелодію. Спочатку функцію було доступно в експериментальному режимі на YouTube і тепер розширено для користувачів YouTube Music на Android.

Щоб скористатися функцією “пошук по фрагменту”, потрібно натиснути на піктограму пошуку у верхньому правому куті програми YouTube Music. Поряд з існуючим піктограмою мікрофона для голосового пошуку з’явився новий значок у вигляді хвилі. При натисканні на цей значок відкривається сторінка пошуку, де користувачам пропонується “відтворити, заспівати або заспівати пісню”. Штучний інтелект Google порівнює ваш вокал із бібліотекою пісень YouTube Music і, як правило, знаходить відповідність, показуючи результат пошуку. Користувачі можуть відразу відтворити знайдену пісню або зберегти її у своїй бібліотеці для прослуховування пізніше.

Користувачі вже зазначають, що функція ефективно працює для пісень різними мовами. Хоча поширення оновлення ще продовжується і на даний момент доступне тільки для користувачів Android з версією програми 7.02, власники пристроїв iOS також незабаром зможуть скористатися цією функцією.