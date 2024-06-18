В WhatsApp теперь одновременно могут общаться до 32-х человек и вести совместный просмотр видео

WhatsApp добавил новые функции для видеозвонков, чтобы конкурировать с Zoom, FaceTime и Google Meet. Платформа, принадлежащая Meta, теперь поддерживает совместный доступ к экрану, увеличенный лимит участников и функцию подсветки спикера.

Совместный доступ к экрану полезен для совместного просмотра видео, обмена сложным контентом или устранения неисправностей устройств. Эта функция также позволяет передавать аудио, чтобы пользователи могли общаться, глядя на экран собеседника.

Лимит участников видеозвонков увеличен до 32 человек на всех платформах, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим лимитом в восемь человек, введенным в 2020 году.

Функция подсветки спикера выделяет лицо выступающего в групповом звонке, размещая его изображение первым в ряду участников, что упрощает идентификацию текущего спикера.

Кроме того, WhatsApp перешел на кодек MLow для более четкого звучания звонков, улучшения шумоподавления и подавления эха. Видеозвонки также будут транслироваться в более высоком разрешении, если это поддерживается сетью пользователя.