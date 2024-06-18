У WhatsApp тепер одночасно можуть спілкуватися до 32 людей і вести спільний перегляд відео18.06.24
WhatsApp додав нові функції для відеодзвінків, щоб конкурувати з Zoom, FaceTime та Google Meet. Платформа, що належить Meta, тепер підтримує спільний доступ до екрану, збільшений ліміт учасників та функцію підсвічування спікера.
Спільний доступ до екрана корисний для спільного перегляду відео, обміну складним контентом або усунення несправностей пристроїв. Ця функція також дозволяє передавати аудіо, щоб користувачі могли спілкуватися, дивлячись на екран співрозмовника.
Ліміт учасників відеодзвінків збільшено до 32 осіб на всіх платформах, що є значним покращенням порівняно з попереднім лімітом у вісім осіб, запровадженим у 2020 році.
Функція підсвічування спікера виділяє обличчя виступаючого у груповому дзвінку, розміщуючи його зображення першим серед учасників, що полегшує ідентифікацію поточного спікера.
Крім того, WhatsApp перейшов на кодек MLow для більш чіткого звучання дзвінків, покращення шумозаглушення та придушення луни. Відеодзвінки також транслюватимуться у вищій роздільній здатності, якщо це підтримується мережею користувача.
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У WhatsApp тепер одночасно можуть спілкуватися до 32 людей і вести спільний перегляд відеоWhatsApp месенджер оновлення
Крім того, WhatsApp перейшов на кодек MLow для більш чіткого звучання дзвінків, покращення шумозаглушення та придушення луни.
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