В Украине запретят Telegram на служебных смартфонах госслужащих и военных

Не прошло 10 лет с начала открытой войны и 3 после полномасштабного вторжения россии в Украину, как Национальный координационный центр кибербезопасности Украины принял решение ограничить использование Telegram. Речь о государственных структурах и на объектах критической инфраструктуры.

Кирилл Буданов, начальник ГУР МО, предоставил доказательства доступа российских спецслужб к частным сообщениям пользователей Telegram, включая удаленные, и их персональным данным. Он подчеркнул, что вопрос Telegram касается не свободы слова, а национальной безопасности.

Представители СБУ и Генштаба ВСУ сообщили об активном использовании Telegram врагом для кибератак, распространения фишинга, установления геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) ввёл запрет на установку и использование мессенджера Телеграм на служебных устройствах работников государственных органов, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также критически важных предприятий. Исключение сделано только для тех сотрудников, для которых использование мессенджера необходимо по служебным обязанностям.

На заседании также были обсуждены меры для обеспечения стабильности мобильной связи и интернета в условиях военного положения. Особое внимание было уделено созданию центра обмена информацией о киберугрозах, основанного на европейской модели ISAC. Помимо этого, были приняты решения по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей в условиях отключений электроэнергии.

Среди других важных шагов в области кибербезопасности — запуск национальной инициативы для повышения роли женщин в кибербезопасности и внедрение платформы CyberTracker, которая будет использоваться для мониторинга реализации Стратегии кибербезопасности Украины.