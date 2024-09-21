В Україні заборонять Telegram на службових смартфонах держслужбовців та військових21.09.24
Не минуло 10 років від початку відкритої війни та 3 після повномасштабного вторгнення росії в Україну, як Національний координаційний центр кібербезпеки України ухвалив рішення обмежити використання Telegram. Мова про державні структури та на об’єктах критичної інфраструктури.
Кирило Буданов, начальник ГУР МО, надав докази доступу російських спецслужб до приватних повідомлень користувачів Telegram, включаючи віддалені, та їх персональних даних. Він наголосив, що питання Telegram стосується не свободи слова, а національної безпеки.
Представники СБУ та Генштабу ЗСУ повідомили про активне використання Телеграму ворогом для кібератак, поширення фішингу, встановлення геолокації користувачів та коригування ракетних ударів.
Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) запровадив заборону на встановлення та використання месенджера Телеграм на службових пристроях працівників державних органів, військовослужбовців, співробітників сектору безпеки та оборони, а також критично важливих підприємств. Виняток зроблено лише для тих співробітників, для яких використання месенджера необхідне за службовими обов’язками.
На засіданні також було обговорено заходи щодо забезпечення стабільності мобільного зв’язку та інтернету в умовах воєнного стану. Особлива увага була приділена створенню центру обміну інформацією про кіберзагрози, заснованого на європейській моделі ISAC. Крім цього, було ухвалено рішення щодо забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж в умовах відключень електроенергії.
Серед інших важливих кроків у галузі кібербезпеки — запуск національної ініціативи для підвищення ролі жінок у кібербезпеці та впровадження платформи CyberTracker, яка використовуватиметься для моніторингу реалізації Стратегії кібербезпеки України.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Нова платформа Intel знайшла своє місце в ноутбуці ASUS ExpertBook B9 B9403CV для корпоративного сегменту. Тут є буквально все, що потрібно для роботи, а вага при цьому не перевищує кілограма.
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
В Україні заборонять Telegram на службових смартфонах держслужбовців та військовихвійна месенджер Телеграм
Не минуло 10 років з початку відкритої війни та 3 після повномасштабного вторгнення росії в Україну, як Національний координаційний центр кібербезпеки України ухвалив рішення обмежити використання Telegram
Гра God of War Ragnarok вийшла на ПКігри комп'ютер
God of War Ragnarök продовжує події попередньої частини, де герої протистоять наближенню Рагнарока — апокаліптичної битви, яка загрожує знищити мир і всіх богів.