В Україні заборонять Telegram на службових смартфонах держслужбовців та військових

Не минуло 10 років від початку відкритої війни та 3 після повномасштабного вторгнення росії в Україну, як Національний координаційний центр кібербезпеки України ухвалив рішення обмежити використання Telegram. Мова про державні структури та на об’єктах критичної інфраструктури.

Кирило Буданов, начальник ГУР МО, надав докази доступу російських спецслужб до приватних повідомлень користувачів Telegram, включаючи віддалені, та їх персональних даних. Він наголосив, що питання Telegram стосується не свободи слова, а національної безпеки.

Представники СБУ та Генштабу ЗСУ повідомили про активне використання Телеграму ворогом для кібератак, поширення фішингу, встановлення геолокації користувачів та коригування ракетних ударів.

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) запровадив заборону на встановлення та використання месенджера Телеграм на службових пристроях працівників державних органів, військовослужбовців, співробітників сектору безпеки та оборони, а також критично важливих підприємств. Виняток зроблено лише для тих співробітників, для яких використання месенджера необхідне за службовими обов’язками.

На засіданні також було обговорено заходи щодо забезпечення стабільності мобільного зв’язку та інтернету в умовах воєнного стану. Особлива увага була приділена створенню центру обміну інформацією про кіберзагрози, заснованого на європейській моделі ISAC. Крім цього, було ухвалено рішення щодо забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж в умовах відключень електроенергії.

Серед інших важливих кроків у галузі кібербезпеки — запуск національної ініціативи для підвищення ролі жінок у кібербезпеці та впровадження платформи CyberTracker, яка використовуватиметься для моніторингу реалізації Стратегії кібербезпеки України.