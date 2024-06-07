В Украине введут наказание за написание научных работ с помощью ChatGPT

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об академической добропорядочности, который предусматривает наказания за использование искусственного интеллекта для написания научных работ и плагиат в научной деятельности.

Законопроект устанавливает, что каждое учебное задание должно быть выполнено самостоятельно, за исключением случаев, когда участие нескольких лиц или помощь от других лиц разрешены правилами выполнения соответствующих задач.

Основные положения законопроекта включают:

Лицо не может считаться автором академического произведения, если оно создано или сгенерировано по запросу с помощью компьютерной программы в автоматическом режиме. При использовании в академическом произведении частей, сгенерированных компьютерными программами, автор обязан указать этот факт с пояснением методики формирования или ссылкой на соответствующую компьютерную программу. Учебные и научные учреждения обязаны иметь внутренние системы обеспечения академической добропорядочности.

В случае выявления нарушения академической добропорядочности:

Издатель имеет право отказать в обнародовании академического произведения и сообщить о нарушении руководителю учреждения, где работает автор. Опубликованное академическое произведение, в котором выявлен факт нарушения, должно быть отозвано издателем с одновременным обнародованием причин отзыва. Отозванное академическое произведение не считается опубликованным и не учитывается при оценке академической деятельности автора.

Где гарантия что этот законопроект и новости о нем не являются результатом творчества ИИ? «Того ніхто не зна»…