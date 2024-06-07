В Україні запровадять покарання за написання наукових робіт за допомогою ChatGPT07.06.24
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про академічну доброчесність, який передбачає покарання за використання штучного інтелекту для написання наукових праць та плагіат у науковій діяльності.
Законопроект встановлює, що кожне навчальне завдання має бути виконане самостійно, за винятком випадків, коли участь кількох осіб чи допомога від інших осіб дозволені правилами виконання відповідних завдань.
Основні положення законопроекту включають:
- Особа не може вважатися автором академічного твору, якщо вона створена або згенерована на запит за допомогою комп’ютерної програми в автоматичному режимі.
- При використанні в академічному добутку частин, згенерованих комп’ютерними програмами, автор зобов’язаний вказати цей факт з поясненням методики формування або посиланням на відповідну комп’ютерну програму.
- Навчальні та наукові установи повинні мати внутрішні системи забезпечення академічної доброчесності.
У разі виявлення порушення академічної доброчесності:
- Видавець має право відмовити в оприлюдненні академічного твору та повідомити про порушення керівника установи, де працює автор.
- Опублікований академічний твір, у якому виявлено факт порушення, має бути відкликаний видавцем з одночасним оприлюдненням причин відкликання.
- Відкликаний академічний твір не вважається опублікованим і не враховується при оцінці академічної діяльності автора.
Де гарантія, що цей законопроект та новини про нього не є результатом творчості ШІ? “Того ніхто не зна”…
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В Україні запровадять покарання за написання наукових робіт за допомогою ChatGPTосвіта події в Україні штучний інтелект
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про академічну доброчесність, який передбачає покарання за використання штучного інтелекту для написання наукових праць та плагіат у науковій діяльності.