В Truecaller искусственный интеллект сможет отвечать вашим голосом на спам-звонки. Троллинг топового уровня!28.05.24
Truecaller, шведская компания, известная своими решениями для идентификации абонентов, анонсировала новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать свои собственные модели голоса для ответов на звонки.
Приложение Truecaller для iOS и Android помогает выявлять и блокировать спам-звонки, а теперь оно предоставляет возможность записывать свой голос, чтобы искусственный интеллект мог сгенерировать его ИИ-версию для использования при ответах. Для этого Truecaller использует технологию Azure AI Speech от Microsoft.
Ассистент Truecaller, который был представлен в 2022 году, способен идентифицировать входящие звонки и позволяет пользователям отвечать на них в соответствии с целью звонящего.
На конференции Build Microsoft представила Azure AI Speech с функцией персонального голоса, которая позволяет реплицировать голос пользователя. Для соблюдения этических стандартов на сгенерированные голоса наносятся водяные знаки, а кодекс поведения требует согласия пользователя на запись и запрещает выдавать себя за другого человека.
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащается полным набором технологий, которые понравятся как геймерам, так и работающим с графическим контентом. Расскажем о нем подробнее
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Обзор Acer Chromebook 314 (CB314-4H): полегче!
В Truecaller искусственный интеллект сможет отвечать вашим голосом на спам-звонки. Троллинг топового уровня!Microsoft искусственный интеллект обновление
Truecaller для iOS и Android помогает выявлять и блокировать спам-звонки, а теперь оно предоставляет возможность записывать свой голос, чтобы искусственный интеллект мог сгенерировать его ИИ-версию для использования в ответах на звонки
В Украине теперь могут оштрафовать за оскорбление сексуального характера в интернетезакон интернет события в Украине
За любое насилие по признаку пола или за действия, основанные на стереотипных представлениях о социальной роли мужчин и женщин, повлекших физический или психологический ущерб, предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 грн.