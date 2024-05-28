В Truecaller искусственный интеллект сможет отвечать вашим голосом на спам-звонки. Троллинг топового уровня!

Truecaller, шведская компания, известная своими решениями для идентификации абонентов, анонсировала новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать свои собственные модели голоса для ответов на звонки.

Приложение Truecaller для iOS и Android помогает выявлять и блокировать спам-звонки, а теперь оно предоставляет возможность записывать свой голос, чтобы искусственный интеллект мог сгенерировать его ИИ-версию для использования при ответах. Для этого Truecaller использует технологию Azure AI Speech от Microsoft.

Ассистент Truecaller, который был представлен в 2022 году, способен идентифицировать входящие звонки и позволяет пользователям отвечать на них в соответствии с целью звонящего.

На конференции Build Microsoft представила Azure AI Speech с функцией персонального голоса, которая позволяет реплицировать голос пользователя. Для соблюдения этических стандартов на сгенерированные голоса наносятся водяные знаки, а кодекс поведения требует согласия пользователя на запись и запрещает выдавать себя за другого человека.