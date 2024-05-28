У Truecaller штучний інтелект зможе відповідати вашим голосом на спам-дзвінки. Це ж геніально!

Truecaller, шведська компанія, відома своїми рішеннями для ідентифікації абонентів, анонсувала новий інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати власні моделі голосу для відповідей на дзвінки.

Програма Truecaller для iOS та Android допомагає виявляти та блокувати спам-дзвінки, а тепер вона надає можливість записувати свій голос, щоб штучний інтелект міг згенерувати його ІІ-версію для використання у відповідях. Для цього Truecaller використовує технологію Azure AI Speech від Microsoft.

Асистент Truecaller, який був представлений у 2022 році, здатний ідентифікувати вхідні дзвінки і дозволяє користувачам відповідати на них відповідно до мети.

На конференції Build Microsoft представила Azure AI Speech із функцією персонального голосу, яка дозволяє реплікувати голос користувача. Для дотримання етичних стандартів на згенеровані голоси наносяться водяні знаки, а кодекс поведінки вимагає згоди користувача на запис та забороняє видавати себе за іншу людину.