В Steam стартовала распродажа игр серии Цивилизация со скидками до 95%

Сегодня был анонсирован Sid Meier’s Civilization VII, новая часть популярной серии исторических гранд-стратегий от студии Firaxis.

В честь этого события издательство 2K Games предложило акцию: в Steam стартовала распродажа игр серии Civilization. Игрокам доступны культовые стратегии и дополнения к ним со скидками, которые достигают 95%. Акция продлится до 21 июня.

Это отличная возможность для тех, кто ранее не знаком с культовыми стратегиями от Сида Мейера, заинтересоваться ими после анонса седьмой части. Продолжение серии игр Цивилизация должно выйти в 2025 году, а до этого времени можно ознакомиться с предыдущими играми, которые заложили основу для развития 4X-стратегий.