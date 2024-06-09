У Steam стартував розпродаж ігор серії Civilization зі знижками до 95%09.06.24
Сьогодні анонсували Sid Meier’s Civilization VII, нову частину популярної серії історичних гранд-стратегій від студії Firaxis.
На честь цієї події видавництво 2K Games запропонувало акцію: у Steam стартував розпродаж ігор у Steam стартував розпродаж ігор серії Civilization. Гравцям доступні культові стратегії та доповнення до них зі знижками, які сягають 95%. Акція триватиме до 21 червня.
Це чудова можливість для тих, хто раніше не знайомий із культовими стратегіями від Сіда Мейєра, зацікавитися ними після анонсу сьомої частини. Продовження серії ігор Цивілізація має вийти у 2025 році, а до цього часу можна ознайомитись із попередніми іграми, які заклали основу для розвитку 4X-стратегій.
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