В США запретят продажу дронов китайской DJI21.06.24
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который запрещает продажу дронов компании DJI в США. Закон, известный как «Закон о противодействии беспилотникам» (Countering CCP Drones Act), включён в ежегодный законодательный акт NDAA, распределяющий оборонные расходы на следующий год.
DJI, китайский производитель беспилотников, контролирует более 70% мирового рынка дронов. Законодатели США видят в этом угрозу национальной безопасности, учитывая, что 6% акций компании принадлежат китайским государственным компаниям. Эти опасения связаны с рисками шпионажа и укрепления китайской экономики.
Важно отметить, что законопроект запрещает только продажу новых дронов DJI в США, но не запрещает использование уже приобретённых устройств. DJI дроны широко используются в стране, и новый законопроект может вызвать обеспокоенность среди пользователей и операторов дронов. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.
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