У США заборонять продаж дронів китайської DJI

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, який забороняє продаж дронів компанії DJI у США. Закон, відомий як Закон про протидію безпілотникам (Countering CCP Drones Act), включений до щорічного законодавчого акту NDAA, що розподіляє оборонні витрати на наступний рік.

DJI, китайський виробник безпілотників, контролює понад 70% світового ринку дронів. Законодавці США вбачають у цьому загрозу національній безпеці з огляду на те, що 6% акцій компанії належать китайським державним компаніям. Ці побоювання пов’язані з ризиками шпигунства та зміцнення китайської економіки.

Важливо, що законопроект забороняє лише продаж нових дронів DJI у США, але не забороняє використання вже придбаних пристроїв. DJI дрони широко використовуються в країні, і новий законопроект може викликати стурбованість серед користувачів та операторів дронів. Для набуття чинності законопроектом має бути схвалений Сенатом і підписаний президентом.