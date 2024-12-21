В США могут запретить роутеры TP-Link21.12.24
Правительство США рассматривает возможность запрета роутеров китайской компании TP-Link из-за опасений национальной безопасности. Это связано с потенциальными связями компании с китайскими кибератаками и недостаточной исправление уязвимостей в ее продукции. TP-Link занимает около 65% рынка маршрутизаторов для дома и малого бизнеса в США. Ее устройства используются не только провайдерами, но и федеральными правительственными учреждениями, в частности, Министерством обороны.
Ключевые аспекты
- Подозрения в кибератаках: В октябре Microsoft обнаружила, что устройства TP-Link использовались в хакерской кампании, связываемой с китайским правительством.
- Расследование ценообразования: Министерство юстиции США проверяет, не продает ли TP-Link свою продукцию ниже себестоимости, что могло бы нарушать законы о конкуренции.
- Недостаточное обновление безопасности Компания не всегда оперативно устраняет уязвимости, что повышает риски киберугроз.
Реакция TP-Link
Представители компании утверждают, что они активно работают над устранением уязвимостей и готовы к сотрудничеству с правительством США по обеспечению безопасности.
Если запрет TP-Link будет введен, это может стать наибольшим случаем изъятия китайского телекоммуникационного оборудования с рынка США после запрета Huawei в 2019 году. Подобный шаг существенно повлияет на рынок телекоммуникаций в США, особенно с учетом доминирования TP-Link в этом сегменте благодаря низким ценам на продукцию.
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В США могут запретить роутеры TP-Link TP-Link США
Правительство США рассматривает возможность запрета роутеров китайской компании TP-Link из-за опасений национальной безопасности. Это связано с потенциальными связями компании с китайскими кибератаками и недостаточной исправление уязвимостей в ее продукции
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