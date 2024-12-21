В США могут запретить роутеры TP-Link

Правительство США рассматривает возможность запрета роутеров китайской компании TP-Link из-за опасений национальной безопасности. Это связано с потенциальными связями компании с китайскими кибератаками и недостаточной исправление уязвимостей в ее продукции. TP-Link занимает около 65% рынка маршрутизаторов для дома и малого бизнеса в США. Ее устройства используются не только провайдерами, но и федеральными правительственными учреждениями, в частности, Министерством обороны.

Ключевые аспекты

Подозрения в кибератаках: В октябре Microsoft обнаружила, что устройства TP-Link использовались в хакерской кампании, связываемой с китайским правительством.

Расследование ценообразования: Министерство юстиции США проверяет, не продает ли TP-Link свою продукцию ниже себестоимости, что могло бы нарушать законы о конкуренции.

Недостаточное обновление безопасности Компания не всегда оперативно устраняет уязвимости, что повышает риски киберугроз.

Реакция TP-Link

Представители компании утверждают, что они активно работают над устранением уязвимостей и готовы к сотрудничеству с правительством США по обеспечению безопасности.

Если запрет TP-Link будет введен, это может стать наибольшим случаем изъятия китайского телекоммуникационного оборудования с рынка США после запрета Huawei в 2019 году. Подобный шаг существенно повлияет на рынок телекоммуникаций в США, особенно с учетом доминирования TP-Link в этом сегменте благодаря низким ценам на продукцию.