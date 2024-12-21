У США можуть заборонити роутери TP-Link21.12.24
Уряд США розглядає можливість заборони роутерів китайської компанії TP-Link через побоювання національної безпеки. Це пов’язано з потенційними зв’язками компанії з китайськими кібератаками та недостатнім виправленням уразливостей у її продукції. TP-Link займає близько 65% ринку маршрутизаторів для дому та малого бізнесу у США. Її пристрої використовуються як провайдерами, а й федеральними урядовими установами, зокрема, Міністерством оборони.
Ключові аспекти
- Підозрівання у кібератаках: У жовтні Microsoft виявила, що пристрої TP-Link використовувалися в хакерській кампанії, що зв’язується з китайським урядом.
- Розслідування ціноутворення: Міністерство юстиції США перевіряє, чи не продає TP-Link свою продукцію нижче за собівартість, що могло б порушувати закони про конкуренцію.
- Недостатнє оновлення безпеки Компанія не завжди оперативно усуває вразливості, що підвищує ризики кіберзагроз.
Реакція TP-Link
Представники компанії стверджують, що вони активно працюють над усуненням уразливостей та готові до співпраці з урядом США щодо безпеки.
Якщо заборону TP-Link буде введено, це може стати найбільшим випадком вилучення китайського телекомунікаційного обладнання з ринку США після заборони Huawei у 2019 році. Подібний крок суттєво вплине на ринок телекомунікацій у США, особливо з урахуванням домінування TP-Link у цьому сегменті завдяки низьким цінам на продукцію.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
У США можуть заборонити роутери TP-Link TP-Link США
Уряд США розглядає можливість заборони роутерів китайської компанії TP-Link через побоювання національної безпеки. Це пов’язано з потенційними зв’язками компанії з китайськими кібератаками та недостатнім виправленням уразливостей у її продукції.
Проектори Samsung The Premiere 7 та 9 вже продаються в Україні Samsung події в Україні проектор
Проектори Samsung працюють на базі операційної системи Tizen, забезпечуючи доступ до сервісів та можливість керування розумним будинком через SmartThings Hub
У США можуть заборонити роутери TP-Link
Проектори Samsung The Premiere 7 та 9 вже продаються в Україні
SoundCloud анонсувала доступний тариф для музикантів
Xiaomi випустила компактний сейф Mijia з акумулятором, Bluetooth та сканером відбитків
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro з процесорами Intel Lunar Lake має 25 годин автономної роботи
Пристрої Logitech які варто подарувати на новорічні свята
Туреччина зі своєю Baykar займає 65% світового ринку безпілотників
HDMI 2.2 представлять на майбутній виставці CES 2025
Wargaming представила нову гру Steel Hunters – мех-шутер у жанрі королівської битви
Google Новини на Android стануть зручнішими
LG припиняє випуск плеєрів Blu-ray