У США можуть заборонити роутери TP-Link

Уряд США розглядає можливість заборони роутерів китайської компанії TP-Link через побоювання національної безпеки. Це пов’язано з потенційними зв’язками компанії з китайськими кібератаками та недостатнім виправленням уразливостей у її продукції. TP-Link займає близько 65% ринку маршрутизаторів для дому та малого бізнесу у США. Її пристрої використовуються як провайдерами, а й федеральними урядовими установами, зокрема, Міністерством оборони.

Ключові аспекти

Підозрівання у кібератаках: У жовтні Microsoft виявила, що пристрої TP-Link використовувалися в хакерській кампанії, що зв’язується з китайським урядом.

Розслідування ціноутворення: Міністерство юстиції США перевіряє, чи не продає TP-Link свою продукцію нижче за собівартість, що могло б порушувати закони про конкуренцію.

Недостатнє оновлення безпеки Компанія не завжди оперативно усуває вразливості, що підвищує ризики кіберзагроз.

Реакція TP-Link

Представники компанії стверджують, що вони активно працюють над усуненням уразливостей та готові до співпраці з урядом США щодо безпеки.

Якщо заборону TP-Link буде введено, це може стати найбільшим випадком вилучення китайського телекомунікаційного обладнання з ринку США після заборони Huawei у 2019 році. Подібний крок суттєво вплине на ринок телекомунікацій у США, особливо з урахуванням домінування TP-Link у цьому сегменті завдяки низьким цінам на продукцію.