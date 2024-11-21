В S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграли 100 тысяч пользователей в день релиза. Игра возглавила рейтинг Steam21.11.24
20 ноября состоялся долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, и он сразу привлек огромное количество игроков. В день выхода одновременно в игре находилось более 100 тысяч пользователей. На момент публикации статистики число активных игроков составило около 50 тысяч.
Этот показатель может увеличиться, особенно с учетом предстоящих выходных, когда больше людей смогут скачать и оценить игру. Кроме того, Stalker 2 доступен не только на ПК, но и на Xbox Series, а также входит в библиотеку подписочного сервиса Game Pass, что расширяет ее аудиторию.
Игра возглавила рейтинги продаж в Steam. Сталкер 2 занял первое место среди платных проектов и стала второй в общем списке, уступив лишь Counter-Strike 2.
Отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разделились. Одни считают её захватывающим путешествием в уникальный постапокалиптический мир, другие критикуют за обилие технических проблем.
Правда, игра получила 76 баллов из 100 на Metacritic (ПК-версия), 82 балла для Xbox Series X/S и 77 баллов на OpenCritic, где лишь 62% критиков рекомендуют игру к приобретению.
Главные сильные стороны игры — это её атмосфера и открытый мир. Зона, площадью 64 квадратных километра, поражает детализацией, с динамичной погодой, сменой дня и ночи, а также уникальными аномалиями. Журналисты отмечают визуальную выразительность, например, «темное пурпурное небо и гигантские ржавые механизмы» (The Verge), а также напряжение, создаваемое каждой деталью, от звуков до внезапных угроз (GameRant).
Боевая система тоже удостоилась похвалы: она стала более продуманной и требует тактического подхода, сохраняя при этом хардкорный стиль серии. Механики выживания, взаимодействие группировок и охота на мутантов делают игровой процесс сложным, но увлекательным.
Однако технические недоработки стали серьёзным поводом для критики. Журналисты жалуются на баги, сбои в работе квестов, проблемы с производительностью и странности в поведении ИИ. Rock Paper Shotgun назвал игру «самым сломанным шутером последних лет», а The Verge охарактеризовал её как «славную боль в заднице».
Кроме того, механики ремонта снаряжения и ограничения на быстрые путешествия вызвали раздражение у некоторых игроков. Несмотря на это, проект остаётся амбициозным и способен заинтересовать поклонников серии.
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В S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграли 100 тысяч пользователей в день релиза. Игра возглавила рейтинг Steamигры события в Украине
Отзывы об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разделились. Одни считают её захватывающим путешествием в уникальный постапокалиптический мир, другие критикуют за обилие технических проблем.
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