У S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграли 100 тисяч користувачів на день релізу. Гра очолила рейтинг Steam

20 листопада відбувся довгоочікуваний реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, і він відразу залучив величезну кількість гравців.

Цей показник може збільшитися, особливо з урахуванням майбутніх вихідних, коли більше людей зможуть скачати та оцінити гру. аудиторію.

Гра очолила рейтинги продажів у Steam. Сталкер 2 посів перше місце серед платних проектів і стала другою в загальному списку, поступившись лише Counter-Strike 2.

Відгуки про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl розділилися. Одні вважають її захоплюючою подорожжю в унікальний постапокаліптичний світ, інші критикують за велику кількість технічних проблем.

Щоправда, гра отримала 76 балів зі 100 на Metacritic (ПК-версія), 82 бали для Xbox Series X/S та 77 балів на OpenCritic, де лише 62% критиків рекомендують гру до придбання.

Головні сильні сторони гри – це її атмосфера та відкритий світ. Зона, площею 64 квадратні кілометри, вражає деталізацією, з динамічною погодою, зміною дня та ночі, а також унікальними аномаліями. Журналісти відзначають візуальну виразність, наприклад, «темне пурпурове небо та гігантські іржаві механізми» (The Verge), а також напруга, створювана кожною деталлю, від звуків до раптових загроз (GameRant).

Бойова система теж отримала похвалу: вона стала більш продуманою і вимагає тактичного підходу, зберігаючи при цьому хардкорний стиль серії. Механіки виживання, взаємодія угруповань та полювання на мутантів роблять ігровий процес складним, але захоплюючим.

Проте, технічні недоробки стали серйозним приводом для критики. Журналісти скаржаться на баги, збої в роботі квестів, проблеми з продуктивністю та дива у поведінці ІІ. Rock Paper Shotgun назвав гру «самим зламаним шутером останніх років», а The Verge охарактеризував її як «славний біль у дупі».

Крім того, механіки ремонту спорядження та обмеження на швидкі подорожі викликали роздратування у деяких гравців. Незважаючи на це, проект залишається амбітним і здатний зацікавити шанувальників серії.