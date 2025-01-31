В OpenAI заявили что китайская DeepSeek украла данные ChatGPT для обучения ИИ31.01.25
Разработчик ChatGPT сообщил что у него есть доказательства использования китайской компанией DeepSeek данных OpenAI для обучения своей конкурентной модели ИИ. В правилах OpenAI указано, что пользователи не могут копировать услуги компании или использовать их результаты для создания конкурирующих моделей.
Речь идет о методе «дистилляции» — процессе, который позволяет меньшим моделям становиться эффективнее, используя результаты работы более крупных версий. Дистилляция является обычной практикой в отрасли, но если DeepSeek использовала её для создания конкурента, это нарушает условия использования OpenAI.
Выход новой модели DeepSeek взбудоражил рынок ИИ, вызвав обвал акций ключевых компаний отрасли. Акции Nvidia упали более чем на 17%, что привело к потере почти $600 млрд за день. Однако во вторник ситуация частично стабилизировалась, и акции Nvidia выросли на 9%. Ранее предприниматель Дэвид Сакс, отвечавший за развитие ИИ при администрации Трампа, заявил, что «кража данных вполне возможна».
Эксперты считают, что кража учебных данных у таких компаний, как OpenAI, является обычным делом для меньших китайских и американских лабораторий ИИ, поскольку полноценное обучение требует значительных инвестиций. DeepSeek заявляла, что использовала кластер из 2000 видеокарт Nvidia H800 и потратила $5,6 млн на обучение своей модели V3 с 671 млрд параметров, тогда как обучение GPT-4 стоило $100 млн. Подозрения в краже данных появились еще во время запуска китайской модели, когда она утверждала, что «она и есть ChatGPT».
Сообщается, что OpenAI и его ключевой партнер Microsoft исследовали и заблокировали аккаунты, предположительно принадлежащие DeepSeek и использовавшиеся для дистилляции прошлой осенью. Сейчас OpenAI также сталкивается с обвинениями в нарушении авторских прав со стороны издателей и создателей контента, включая иск от The New York Times, который утверждает, что компания тренирует свои модели на их статьях без разрешения.
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Сейчас OpenAI также сталкивается с обвинениями в нарушении авторских прав со стороны издателей и создателей контента, включая иск от The New York Times, который утверждает, что компания тренирует свои модели на их статьях без разрешения.
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