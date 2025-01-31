В OpenAI заявили, що китайська DeepSeek вкрала дані ChatGPT для навчання ШІ31.01.25
Розробник ChatGPT повідомив, що у нього є докази використання китайською компанією DeepSeek даних OpenAI для навчання своєї конкурентної моделі ІІ. У правилах OpenAI зазначено, що користувачі не можуть копіювати послуги компанії або використовувати їх результати для створення конкуруючих моделей.
Йдеться про метод “дистиляції” – процес, який дозволяє меншим моделям ставати ефективніше, використовуючи результати роботи більших версій. Дистиляція є звичайною практикою у галузі, але якщо DeepSeek використовувала її для створення конкурента, це порушує умови використання OpenAI.
Вихід нової моделі DeepSeek схвилював ринок ШІ, викликавши обвал акцій ключових компаній галузі. Акції Nvidia впали більш ніж на 17%, що призвело до втрати майже $600 млрд. за день. Однак у вівторок ситуація частково стабілізувалася і акції Nvidia зросли на 9%. Раніше підприємець Девід Сакс, який відповідав за розвиток ІІ при адміністрації Трампа, заявив, що “крадіжка даних цілком можлива”.
Експерти вважають, що крадіжка навчальних даних у таких компаній, як OpenAI, є звичайною справою для менших китайських та американських лабораторій ІІ, оскільки повноцінне навчання потребує значних інвестицій. DeepSeek заявляла, що використала кластер з 2000 відеокарт Nvidia H800 і витратила $5,6 млн на навчання своєї моделі V3 з 671 млрд параметрів, тоді як навчання GPT-4 коштувало $100 млн. Підозри в крадіжці даних з’явилися ще під час запуску китайської моделі, коли вона стверджувала, що “вона є ChatGPT”.
Повідомляється, що OpenAI та його ключовий партнер Microsoft досліджували та заблокували акаунти, які, ймовірно, належать DeepSeek і використовувалися для дистиляції минулої осені. Зараз OpenAI також стикається зі звинуваченнями у порушенні авторських прав з боку видавців та творців контенту, включаючи позов від The New York Times, який стверджує, що компанія тренує свої моделі на їхніх статтях без дозволу.
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