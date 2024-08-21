В Mortal Kombat 1 сыграли уже четыре миллиона игроков21.08.24
Хотя Mortal Kombat 1 вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов серии, она всё же добилась определённого коммерческого успеха. Компания WB Games сообщила о продаже четырёх миллионов копий игры, достигнув этого результата менее чем за год с момента релиза.
Для сравнения, Mortal Kombat X к 2019 году удалось достичь отметки в 12 миллионов проданных копий, на что потребовалось четыре года. Разработчики продолжают поддерживать проект и готовят к выходу крупное дополнение под названием «Khaos Reigns».
Это обновление не только добавит новый сюжет, но и введёт в игру шесть новых персонажей, а также вернёт популярную функцию Анималити. Выпуск Mortal Kombat 1: Khaos Reigns запланирован на 24 сентября. Игра доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК.
В ноябре 203 года компания NetherRealm объявила, что количество проданных копий игры Mortal Kombat 11 «почти достигло» отметки в 3 миллиона единиц. Игра доступна на Xbox Series, PlayStation 5, ПК и Nintendo Switch.
Недавно генеральный директор Warner Bros. Discovery, Дэвид Заслав (David Zaslav), подтвердил, что игра все же достигла этой цифры. Он также отметил, что Mortal Kombat — одна из четырех франшиз, которые Warner Bros. оценивает в 1 миллиард долларов. В остальные входят Гарри Поттер, Игра престолов и DC.
Как своеобразная перезагрузка сюжет игры Mortal Kombat 11 разворачивается в Новой Эре (New Era), где Бог Огня Лю Кан (Fire God Liu Kang) наставляет таких персонажей, как Райден (Raiden), Кунг Лао (Kung Lao) и другие, чтобы взять участие в турнире. Однако темные силы работают, и вскоре конфликт может вспыхнуть снова.
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Для сравнения, Mortal Kombat X к 2019 году удалось достичь отметки в 12 миллионов проданных копий, на что потребовалось четыре года.
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