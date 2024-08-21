У Mortal Kombat 1 зіграли вже чотири мільйони гравців

Хоча Mortal Kombat 1 викликала неоднозначну реакцію серед фанатів серії, вона все ж таки досягла певного комерційного успіху. Компанія WB Games повідомила про продаж чотирьох мільйонів копій гри, досягнувши цього результату менш ніж за рік із моменту релізу.

Для порівняння, Mortal Kombat X до 2019 року вдалося досягти позначки 12 мільйонів проданих копій, на що знадобилося чотири роки. Розробники продовжують підтримувати проект та готують до виходу велике доповнення під назвою “Khaos Reigns”.

Це оновлення не лише додасть нового сюжету, але й введе в гру шість нових персонажів, а також поверне популярну функцію Анімаліті. Випуск Mortal Kombat 1: Khaos Reigns заплановано на 24 вересня. Гра доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК.

В листопаді 203 року компанія NetherRealm оголосила, що кількість проданих копій гри Mortal Kombat 11 «майже досягла» позначки 3 мільйони одиниць. Гра доступна на Xbox Series, PlayStation 5, ПК та Nintendo Switch.

Нещодавно генеральний директор Warner Bros. Discovery, Девід Заслав (David Zaslav), підтвердив, що гра все ж таки досягла цієї цифри. Він також зазначив, що Mortal Kombat – одна з чотирьох франшиз, які Warner Bros. оцінює у 1 мільярд доларів. Інші входять Гаррі Поттер, Гра престолів і DC.

Як своєрідне перезавантаження сюжет гри Mortal Kombat 11 розгортається в Новій Ері (New Era), де Бог Вогню Лю Кан (Fire God Liu Kang) наставляє таких персонажів як Райден (Raiden), Кунг Лао (Kung Lao) та інші, щоб взяти участь у турнірі. Проте темні сили працюють, і невдовзі конфлікт може спалахнути знову.