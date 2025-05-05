В Google Play за год стало вдвое меньше приложений

Google продолжает масштабную очистку магазина приложений Google Play, сосредотачиваясь на удалении вредоносных или низкокачественных приложений. По данным TechCrunch со ссылкой на аналитику Appfigures, с начала 2024 количество доступных приложений сократилось с 3,4 миллиона до 1,8 миллиона — на 47%.

В то же время количество приложений в Apple App Store незначительно возросло – с 1,6 миллиона до 1,64 миллиона.

Активная фильтрация приложений в Google Play началась с введением новой политики в июле 2024 года. Согласно ей, компания повысила требования к качеству: приложения, работающие некорректно или не имеющие существенной функциональности, удаляются из магазина. После 31 августа началось постепенное удаление таких приложений, в том числе и предлагающих минимальный функционал, например, только смену обоев.

Google также подтвердила использование искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных угроз. Согласно официальной информации, компания предотвратила публикацию более 2,36 миллиона приложений, не соответствующих политике, а также заблокировала 158 тысяч учетных записей разработчиков, пытавшихся опубликовать вредоносное программное обеспечение.