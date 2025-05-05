В Google Play за год стало вдвое меньше приложений05.05.25
Google продолжает масштабную очистку магазина приложений Google Play, сосредотачиваясь на удалении вредоносных или низкокачественных приложений. По данным TechCrunch со ссылкой на аналитику Appfigures, с начала 2024 количество доступных приложений сократилось с 3,4 миллиона до 1,8 миллиона — на 47%.
В то же время количество приложений в Apple App Store незначительно возросло – с 1,6 миллиона до 1,64 миллиона.
Активная фильтрация приложений в Google Play началась с введением новой политики в июле 2024 года. Согласно ей, компания повысила требования к качеству: приложения, работающие некорректно или не имеющие существенной функциональности, удаляются из магазина. После 31 августа началось постепенное удаление таких приложений, в том числе и предлагающих минимальный функционал, например, только смену обоев.
Google также подтвердила использование искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных угроз. Согласно официальной информации, компания предотвратила публикацию более 2,36 миллиона приложений, не соответствующих политике, а также заблокировала 158 тысяч учетных записей разработчиков, пытавшихся опубликовать вредоносное программное обеспечение.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Новое устройство от Ajax Systems является представителем популярных сегодня умных дверных звонков. Но как и все девайсы компании, Ajax DoorBell получил целый ряд возможностей, которые выгодно отличают его от других и при этом делают важным элементом системы безопасности.
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
В Google Play за год стало вдвое меньше приложений Google приложения
В то же время количество приложений в Apple App Store незначительно возросло – с 1,6 миллиона до 1,64 миллиона.
Colin McRae Rally и DiRT — пока-пока! Codemasters не будет продолжать разработку новых гоночных симуляторов бизнес игры разработка
Британская студия Codemasters, известная сериями Colin McRae Rally и DiRT, сообщила о прекращении разработки новых раллийных симуляторов
В Google Play за год стало вдвое меньше приложений
Colin McRae Rally и DiRT — пока-пока! Codemasters не будет продолжать разработку новых гоночных симуляторов
Asus VivoWatch 6 Aero оснащен датчиками ЭКГ
Skype не работает с сегодняшнего дня
Apple проиграла суд Epic Games. За первый миллион долларов издатели не будут платить комиссию
Boox Mira Pro Color — первый монитор с цветным E-Ink-экраном
Citroen Ami Buggy выпустили в облегченной версии кузова
Новые игровые мониторы Acer 4K поддерживают частоту 600 Гц