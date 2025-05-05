У Google Play за рік стало вдвічі менше програм

Google продовжує масштабне очищення магазину програм Google Play, зосереджуючись на видаленні шкідливих або низькоякісних програм. За даними TechCrunch з посиланням на аналітику Appfigures, з початку 2024 року кількість доступних додатків скоротилася з 3,4 мільйона до 1,8 мільйона – на 47%.

Водночас кількість додатків у Apple App Store трохи зросла – з 1,6 мільйона до 1,64 мільйона.

Активна фільтрація програм у Google Play почалася з введенням нової політики в липні 2024 року. Відповідно до неї, компанія підвищила вимоги до якості: додатки, які працюють некоректно або не мають суттєвої функціональності, видаляються з магазину. Після 31 серпня почалося поступове видалення таких додатків, у тому числі й тих, що пропонують мінімальний функціонал, наприклад, лише зміну шпалер.

Google також підтвердила використання штучного інтелекту для виявлення потенційних небезпек. Згідно з офіційною інформацією, компанія запобігла публікації понад 2,36 мільйона програм, що не відповідають політиці, а також заблокувала 158 тисяч облікових записів розробників, які намагалися опублікувати шкідливе програмне забезпечення.