У Google Play за рік стало вдвічі менше програм05.05.25
Google продовжує масштабне очищення магазину програм Google Play, зосереджуючись на видаленні шкідливих або низькоякісних програм. За даними TechCrunch з посиланням на аналітику Appfigures, з початку 2024 року кількість доступних додатків скоротилася з 3,4 мільйона до 1,8 мільйона – на 47%.
Водночас кількість додатків у Apple App Store трохи зросла – з 1,6 мільйона до 1,64 мільйона.
Активна фільтрація програм у Google Play почалася з введенням нової політики в липні 2024 року. Відповідно до неї, компанія підвищила вимоги до якості: додатки, які працюють некоректно або не мають суттєвої функціональності, видаляються з магазину. Після 31 серпня почалося поступове видалення таких додатків, у тому числі й тих, що пропонують мінімальний функціонал, наприклад, лише зміну шпалер.
Google також підтвердила використання штучного інтелекту для виявлення потенційних небезпек. Згідно з офіційною інформацією, компанія запобігла публікації понад 2,36 мільйона програм, що не відповідають політиці, а також заблокувала 158 тисяч облікових записів розробників, які намагалися опублікувати шкідливе програмне забезпечення.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Новий пристрій від Ajax Systems є представником популярних сьогодні «розумних» дверних дзвінків. Але як і всі девайси компанії, Ajax DoorBell отримав цілий ряд можливостей, які вигідно вирізняють його з-поміж інших і при цьому роблять важливим елементом системи безпеки.
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
У Google Play за рік стало вдвічі менше програм Google додаток
Водночас кількість додатків у Apple App Store трохи зросла – з 1,6 мільйона до 1,64 мільйона.
Colin McRae Rally і DiRT – до побачення! Codemasters не продовжуватиме розробку нових гоночних симуляторів бізнес ігри розробка
Британська студія Codemasters, відома серіями Colin McRae Rally та DiRT, повідомила про припинення розробки нових ралійних симуляторів.
У Google Play за рік стало вдвічі менше програм
Colin McRae Rally і DiRT – до побачення! Codemasters не продовжуватиме розробку нових гоночних симуляторів
Asus VivoWatch 6 Aero оснащений датчиками ЕКГ
Skype від сьогодні більше не працюватиме
Apple програла суд Epic Games За перший мільйон доларів видавці не платитимуть комісію
Boox Mira Pro Color – перший монітор з кольоровим E-Ink-екраном
Citroen Ami Buggy випустили у полегшеній версії кузова
Нові ігрові монітори Acer з 4K підтримують частоту 600 Гц
Україномовний Twitch встановив рекорд за кількістю переглядів