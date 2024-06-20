В Gmail теперь доступна упрощенная панель инструментов

В Gmail добавили два варианта панели инструментов – простую и расширенную. После первого открытия сообщения электронной почты появляется сообщение «Ваша новая, более простая панель инструментов», которое информирует о том, что теперь стало проще сосредоточиться на основных задачах. Остальные действия теперь находятся в меню «Еще».

На простой панели инструментов, которая отображается при просмотре почтового ящика, отображаются только кнопки: “Архивировать”, “Сообщить о спаме”, “Удалить”, “Отметить как непрочитанное” и “Переместить в”, а все другие функции скрыты в дополнительном меню.

Бывший дизайн панели инструментов, который теперь называется «расширенным», включал такие функции, как «Отложить», «Добавить в задачи» и «Добавить в ярлык». В дополнительном меню были опции «Пометить как неважное», «Добавить метку», «Добавить в календарь», «Фильтровать похожие письма» и «Игнорировать».

Новый интерфейс предлагает менее загруженный дизайн и может быть полезен для быстрой первичной сортировки листов. Тем, кто предпочитает старый интерфейс, достаточно один раз переключиться на него в нижней части дополнительного меню, что не повлияет на другие настройки.

Обновление панели инструментов Gmail все еще продолжается, и новый интерфейс пока не появился не у всех пользователей.