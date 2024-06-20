В Gmail з’явилась спрощена панель інструментів

У Gmail додали два варіанти панелі інструментів – просту та розширену. Після першого відкриття електронного листа з’являється повідомлення “Ваша нова, більш проста панель інструментів”, яке інформує про те, що тепер стало простіше зосередитись на основних завданнях. Інші дії тепер перебувають у меню “Ще”.

На простій панелі інструментів, яка відображається під час перегляду поштової скриньки, відображаються лише кнопки: “Архівувати”, “Повідомити про спам”, “Видалити”, “Відзначити як непрочитане” та “Перемістити в”, а всі інші функції приховані в додатковому меню.

Колишній дизайн панелі інструментів, який тепер називається “розширеним”, включав такі функції, як “Відкласти”, “Додати до завдань” та “Додати до ярлика”. У додатковому меню були опції “Позначити як неважливе”, “Додати позначку”, “Додати в календар”, “Фільтрувати схожі листи” та “Ігнорувати”.

Новий інтерфейс пропонує менш завантажений дизайн і може бути корисним для швидкого первинного сортування листів. Тим, хто надає перевагу старому інтерфейсу, достатньо один раз переключитися на нього в нижній частині додаткового меню, що не вплине на інші налаштування.

Оновлення панелі інструментів Gmail все ще продовжується і новий інтерфейс поки не з’явився не у всіх користувачів.