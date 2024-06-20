В Gmail з’явилась спрощена панель інструментів20.06.24
У Gmail додали два варіанти панелі інструментів – просту та розширену. Після першого відкриття електронного листа з’являється повідомлення “Ваша нова, більш проста панель інструментів”, яке інформує про те, що тепер стало простіше зосередитись на основних завданнях. Інші дії тепер перебувають у меню “Ще”.
На простій панелі інструментів, яка відображається під час перегляду поштової скриньки, відображаються лише кнопки: “Архівувати”, “Повідомити про спам”, “Видалити”, “Відзначити як непрочитане” та “Перемістити в”, а всі інші функції приховані в додатковому меню.
Колишній дизайн панелі інструментів, який тепер називається “розширеним”, включав такі функції, як “Відкласти”, “Додати до завдань” та “Додати до ярлика”. У додатковому меню були опції “Позначити як неважливе”, “Додати позначку”, “Додати в календар”, “Фільтрувати схожі листи” та “Ігнорувати”.
Новий інтерфейс пропонує менш завантажений дизайн і може бути корисним для швидкого первинного сортування листів. Тим, хто надає перевагу старому інтерфейсу, достатньо один раз переключитися на нього в нижній частині додаткового меню, що не вплине на інші налаштування.
Оновлення панелі інструментів Gmail все ще продовжується і новий інтерфейс поки не з’явився не у всіх користувачів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Але чи може розважальна система автомобіля стати більш корисною?
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
В Gmail з’явилась спрощена панель інструментівGoogle оновлення пошта
На простій панелі інструментів Gmail, яка відображається при перегляді поштової скриньки, відображаються лише кнопки: “Архівувати”, “Повідомити про спам”, “Видалити”, “Позначити як непрочитане” та “Перемістити в”
Ігрова мишка Lenovo Legion M6X Pro з трьома режимами підключення та сенсором PixArt PAW3395 коштує $21Lenovo ігри мишка
Lenovo представила нову ігрову мишу Legion M6X Pro. Пристрій оснащений сенсором PixArt PAW3395 з діапазоном DPI від 100 до 26000 та заявленою швидкістю відстеження 650 IPS