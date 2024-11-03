В ChatGPT добавили функцию интернет-поиска

OpenAI добавила в ChatGPT собственный интернет-поисковик, который упрощает процесс поиска и предоставляет актуальные ответы с источниками. Теперь ChatGPT способен определять, когда запрос требует поиска, и автоматически активирует его. Функция доступна на сайте chatgpt.com, а также в приложениях для компьютеров и мобильных устройств, пока только для пользователей подписок ChatGPT Plus, Team и участников бета-версии SearchGPT. В дальнейшем доступ будет расширен на подписки Enterprise, Education и бесплатный тариф.

Поиск в ChatGPT обещает ускорить доступ к нужной информации, избегая длительных поисков и сортировки ссылок. Пользователи могут задавать вопросы на разговорном языке, после чего ChatGPT найдет соответствующую информацию в сети, ссылаясь на надежные источники, такие как новостные статьи и блоги. Удобная кнопка «Источники» позволяет просматривать ссылки для более детального изучения.

OpenAI сотрудничает с крупными издателями, включая Associated Press, Axel Springer и Reuters. Издатели сами решают, будут ли их сайты отображаться в результатах поиска ChatGPT. Технология работает на базе улучшенной модели GPT-4o, использующей синтетические данные и Bing.