У ChatGPT додали функцію інтернет-пошуку03.11.24
OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик, який спрощує процес пошуку та надає актуальні відповіді із джерелами. Тепер ChatGPT здатний визначати, коли запит вимагає пошуку, та автоматично активує його. Функція доступна на сайті chatgpt.com, а також у додатках для комп’ютерів та мобільних пристроїв, поки тільки для користувачів підписок ChatGPT Plus, Team та учасників бета-версії SearchGPT. Надалі доступ буде розширено на підписки Enterprise, Education та безкоштовний тариф.
Пошук у ChatGPT обіцяє прискорити доступ до потрібної інформації, уникаючи тривалих пошуків та сортування посилань. Користувачі можуть ставити запитання розмовною мовою, після чого ChatGPT знайде відповідну інформацію в мережі, посилаючись на надійні джерела, такі як новинні статті та блоги. Зручна кнопка “Джерела” дозволяє переглядати посилання для детальнішого вивчення.
OpenAI співпрацює з великими видавцями, включаючи Associated Press, Axel Springer та Reuters. Видавці самі вирішують, чи їх сайти відображатимуться в результатах пошуку ChatGPT. Технологія працює на базі покращеної моделі GPT-4o, що використовує синтетичні дані та Bing.
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