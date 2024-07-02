Управлять замками Yale теперь можно из приложения Ajax в 30 странах, включая Украину02.07.24
Компания Ajax Systems и Yale расширяют свое партнерство на 30 стран, включая Украину, предоставляя пользователям замки Yale с полноценной сервисной поддержкой и возможностью управления устройствами через приложение Ajax. Интеграция Cloud-to-Cloud обеспечивает надежную связь между умным замком Yale и системой Ajax, позволяя пользователям запирать и отпирать замок, а также отслеживать его состояние в реальном времени. Дополнительно пользователи и охранные компании получают уведомления о состоянии замка и доступ к подробному журналу событий.
Кроме того, Yale представила новую модель умного замка Linus Smart Lock L2, отличающуюся повышенной прочностью, более тихой работой и увеличенной скоростью. Этот замок совместим с большинством цилиндров, легко устанавливается и снимается без следов на двери. Linus L2 позволяет пользователям запирать и отпирать двери без физического ключа и делиться виртуальными ключами с доверенными лицами.
Интеграция Ajax Systems и Yale доступна в:
- Албании
- Бельгии
- Кипре
- Чехии
- Дании
- Финляндии
- Франции
- Германии
- Швейцарии
- Австрии
- Греции
- Болгарии
- Боснии и Герцеговине
- Хорватии
- Венгрии
- Исландии
- Польше
- Румынии
- Словакии
- Словении
- Турции
- Эстонии
- Латвии
- Литве
- Люксембурге
- Черногории
- Нидерландах
- Северной Македонии
- Сербии
- Норвегии (первая волна)
- Швеции (первая волна)
- Испании (первая волна)
- Португалии (первая волна)
- Италии (первая волна)
Ajax Systems — международная технологическая компания, украинский производитель систем безопасности. В продуктовом портфолио Ajax более 135 беспроводных и проводных устройств для помещений и улицы. Сегодня Ajax защищает более 2.5 млн пользователей в 187 странах мира.
Yale помогает охранять миллионы домов и предприятий с помощью механических и умных замков, сигнализации и сейфов. Yale является частью ASSA ABLOY Group — мирового лидера в сфере контроля доступа.
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