Управлять замками Yale теперь можно из приложения Ajax в 30 странах, включая Украину

Компания Ajax Systems и Yale расширяют свое партнерство на 30 стран, включая Украину, предоставляя пользователям замки Yale с полноценной сервисной поддержкой и возможностью управления устройствами через приложение Ajax. Интеграция Cloud-to-Cloud обеспечивает надежную связь между умным замком Yale и системой Ajax, позволяя пользователям запирать и отпирать замок, а также отслеживать его состояние в реальном времени. Дополнительно пользователи и охранные компании получают уведомления о состоянии замка и доступ к подробному журналу событий.

Кроме того, Yale представила новую модель умного замка Linus Smart Lock L2, отличающуюся повышенной прочностью, более тихой работой и увеличенной скоростью. Этот замок совместим с большинством цилиндров, легко устанавливается и снимается без следов на двери. Linus L2 позволяет пользователям запирать и отпирать двери без физического ключа и делиться виртуальными ключами с доверенными лицами.

Интеграция Ajax Systems и Yale доступна в:

Албании

Бельгии

Кипре

Чехии

Дании

Финляндии

Франции

Германии

Швейцарии

Австрии

Греции

Болгарии

Боснии и Герцеговине

Хорватии

Венгрии

Исландии

Польше

Румынии

Словакии

Словении

Турции

Эстонии

Латвии

Литве

Люксембурге

Черногории

Нидерландах

Северной Македонии

Сербии

Норвегии (первая волна)

Швеции (первая волна)

Испании (первая волна)

Португалии (первая волна)

Италии (первая волна)

Ajax Systems — международная технологическая компания, украинский производитель систем безопасности. В продуктовом портфолио Ajax более 135 беспроводных и проводных устройств для помещений и улицы. Сегодня Ajax защищает более 2.5 млн пользователей в 187 странах мира.

Yale помогает охранять миллионы домов и предприятий с помощью механических и умных замков, сигнализации и сейфов. Yale является частью ASSA ABLOY Group — мирового лидера в сфере контроля доступа.