Керувати замками Yale тепер можна з програми Ajax у 30 країнах, включаючи Україну

Компанія Ajax Systems та Yale розширюють своє партнерство на 30 країн, включаючи Україну, надаючи користувачам замки Yale з повноцінною сервісною підтримкою та можливістю керування пристроями через додаток Ajax. Інтеграція Cloud-to-Cloud забезпечує надійний зв’язок між розумним замком Yale та системою Ajax, дозволяючи користувачам замикати та відмикати замок, а також відстежувати його стан у реальному часі. Додатково користувачі та охоронні компанії отримують повідомлення про стан замку та доступ до детального журналу подій.

Крім того, Yale представила нову модель розумного замку Linus Smart Lock L2, що відрізняється підвищеною міцністю, більш тихою роботою та збільшеною швидкістю. Цей замок сумісний з більшістю циліндрів, легко встановлюється та знімається без слідів на дверях. Linus L2 дозволяє користувачам замикати та відмикати двері без фізичного ключа та ділитися віртуальними ключами з довіреними особами.

Інтеграція Ajax Systems та Yale доступна в:

Албанії

Бельгії

Кіпрі

Чехії

Данії

Фінляндії

Франції

Німеччині

Швейцарії

Австрії

Греції

Болгарії

Боснії та Герцеговині

Хорватії

Угорщини

Ісландії

Польща

Румунії

Словаччині

Словенії

Туреччини

Естонії

Латвії

Литві

Люксембурзі

Чорногорії

Нідерланди

Північної Македонії

Сербії

Норвегії (перша хвиля)

Швеції (перша хвиля)

Іспанії (перша хвиля)

Португалії (перша хвиля)

Італії (перша хвиля)

Ajax Systems – міжнародна технологічна компанія, український виробник систем безпеки. У продуктовому портфоліо Ajax понад 135 бездротових та дротових пристроїв для приміщень та вулиці. Сьогодні Ajax захищає понад 2.5 млн користувачів у 187 країнах світу.

Yale допомагає охороняти мільйони будинків та підприємств за допомогою механічних та розумних замків, сигналізації та сейфів. Yale є частиною ASSA ABLOY Group – світового лідера у сфері контролю доступу.