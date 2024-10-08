Умные часы Garmin Lily 2 Active оснащены GPS и имеют автономность до 9 дней

Garmin представила новую версию своих смарт-часов Lily 2 Active, которые получили обновленный дизайн и встроенный GPS. Часы имеют стильный металлический корпус и две физические кнопки для удобного управления.

Устройство способно точно отслеживать активности на свежем воздухе, такие как бег, ходьба и езда на велосипеде, без необходимости подключения к смартфону. Lily 2 Active доступны в трех цветах: Lunar Gold, Silver, и Jasper Green. Время автономной работы достигает 9 дней без использования GPS и до 9 часов с активированным GPS.

Среди новых функций представлены спортивные приложения для тенниса, пинбола, велоспорта в помещении, и гольфа, а также обновленные инструменты для мониторинга здоровья. Это включает тренера по сну и снимок здоровья, который отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и дыхание. Стоимость Lily 2 Active составляет 299,99 долларов.