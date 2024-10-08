Розумний годинник Garmin Lily 2 Active оснащений GPS і має автономність до 9 днів

Garmin представила нову версію свого смарт-годинника Lily 2 Active, який отримав оновлений дизайн і вбудований GPS. Годинник має стильний металевий корпус та дві фізичні кнопки для зручного керування.

Пристрій здатний точно відстежувати активності на свіжому повітрі, такі як біг, ходьба та їзда велосипедом, без необхідності підключення до смартфону. Lily 2 Active доступні у трьох кольорах: Lunar Gold, Silver, та Jasper Green. Час автономної роботи досягає 9 днів без використання GPS та до 9 годин з активованим GPS.

Серед нових функцій представлені спортивні програми для тенісу, пінболу, велоспорту в приміщенні та гольфу, а також оновлені інструменти для моніторингу здоров’я. Це включає тренера зі сну та знімок здоров’я, який відстежує частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові та дихання. Вартість Lily 2 Active складає 299,99 доларів.