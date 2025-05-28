Украина разработала турель с ИИ против дронов и ракет28.05.25
В Украине разработали новую систему противовоздушной обороны Sky Sentinel, способную в автоматическом режиме обнаруживать и поражать воздушные цели — от беспилотников до крылатых ракет. Комплекс уже прошёл испытания в боевых условиях.
Sky Sentinel — это автоматическая зенитная установка, управляемая искусственным интеллектом. Турель вращается по кругу и способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 800 км/ч. Она предназначена для борьбы с дронами-камикадзе типа Shahed, разведывательными беспилотниками, барражирующими боеприпасами и крылатыми ракетами в пределах радиуса действия.
Подробности про Sky Sentinel
Установка оснащена крупнокалиберным пулемётом M2 Browning и работает полностью автономно. Система получает данные от радара, распознаёт цель, рассчитывает траекторию и открывает огонь — без вмешательства оператора. Благодаря точной баллистике Sky Sentinel может поражать даже небольшие цели, включая объекты размером в одну пятую от Shahed-136.
Создание установки потребовало решения ряда технических задач. Особое внимание разработчики уделили устранению механических люфтов, которые могли бы повлиять на точность. В результате удалось добиться высокой согласованности между механикой и программным обеспечением и обеспечить устойчивую работу даже в условиях стрельбы.
Как работает зенитная турель Sky Sentinel
Sky Sentinel использует зарубежные оптические системы и дальномеры, однако программная часть полностью разработана украинскими специалистами. Турель применяет стандартные неуправляемые боеприпасы, что делает её значительно дешевле ракетных перехватчиков — стоимость одного комплекса составляет около 150 тысяч долларов. По расчётам разработчиков, для защиты одного города может быть достаточно от 10 до 30 таких установок.
Система уже работает на линии фронта, а команда разработчиков готовится к расширению производства. Ожидается, что следующие версии Sky Sentinel получат новые функции и расширенные возможности.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Logitech выпустила новые игровые наушники G522 Lightspeed. Модель получила полноразмерный корпус динамиков, съемный микрофон, подсветку и некоторые инструменты для записи голоса.
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Украина разработала турель с ИИ против дронов и ракет война искусственный интеллект разработка события в Украине
Sky Sentinel — это автоматическая зенитная установка, управляемая искусственным интеллектом
Bayraktar Kizilelma — ударный беспилотник уже протестировали в Турции война дрон
Прототип Bayraktar KIZILELMA под обозначением PT-4 оснащён украинским турбореактивным двигателем АИ-322Ф с форсажной камерой
Украина разработала турель с ИИ против дронов и ракет
Ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI с экраном 18 дюймов начали продаваться в Украине
Lenovo выпустила горный велосипед Legion M5000
Браузер Chrome будет сам менять ненадежные пароли
Acer на Computex 2025: планшеты, роутеры и модемы
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 поддерживает 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6
Видеокарты Acer на базе AMD и Intel на Computex 2025
Marshall начнет выпускать саундбары для телевизоров
Google Wear OS 6 представлена: новый дизайн и выше автономность