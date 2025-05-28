Украина разработала турель с ИИ против дронов и ракет

В Украине разработали новую систему противовоздушной обороны Sky Sentinel, способную в автоматическом режиме обнаруживать и поражать воздушные цели — от беспилотников до крылатых ракет. Комплекс уже прошёл испытания в боевых условиях.

Sky Sentinel — это автоматическая зенитная установка, управляемая искусственным интеллектом. Турель вращается по кругу и способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 800 км/ч. Она предназначена для борьбы с дронами-камикадзе типа Shahed, разведывательными беспилотниками, барражирующими боеприпасами и крылатыми ракетами в пределах радиуса действия.

Подробности про Sky Sentinel

Установка оснащена крупнокалиберным пулемётом M2 Browning и работает полностью автономно. Система получает данные от радара, распознаёт цель, рассчитывает траекторию и открывает огонь — без вмешательства оператора. Благодаря точной баллистике Sky Sentinel может поражать даже небольшие цели, включая объекты размером в одну пятую от Shahed-136.

Создание установки потребовало решения ряда технических задач. Особое внимание разработчики уделили устранению механических люфтов, которые могли бы повлиять на точность. В результате удалось добиться высокой согласованности между механикой и программным обеспечением и обеспечить устойчивую работу даже в условиях стрельбы.

Как работает зенитная турель Sky Sentinel

Sky Sentinel использует зарубежные оптические системы и дальномеры, однако программная часть полностью разработана украинскими специалистами. Турель применяет стандартные неуправляемые боеприпасы, что делает её значительно дешевле ракетных перехватчиков — стоимость одного комплекса составляет около 150 тысяч долларов. По расчётам разработчиков, для защиты одного города может быть достаточно от 10 до 30 таких установок.

Система уже работает на линии фронта, а команда разработчиков готовится к расширению производства. Ожидается, что следующие версии Sky Sentinel получат новые функции и расширенные возможности.