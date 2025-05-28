Україна розробила турель з ШІ проти дронів та ракет28.05.25
В Україні розробили нову систему протиповітряної оборони Sky Sentinel, здатну в автоматичному режимі виявляти та вражати повітряні цілі – від безпілотників до крилатих ракет. Комплекс уже пройшов випробування у бойових умовах.
Sky Sentinel – це автоматична зенітна установка, керована штучним інтелектом. Турель обертається по колу і здатна вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 800 км/год. Вона призначена для боротьби з дронами-камікадзе типу Shahed, розвідувальними безпілотниками, бомбами, що барражують, і крилатими ракетами в межах радіусу дії.
Подробиці про Sky Sentinel
Установка оснащена великокаліберним кулеметом M2 Browning та працює повністю автономно. Система з ШІ отримує дані від радара, розпізнає мету, розраховує траєкторію та відкриває вогонь без втручання оператора. Завдяки точній балістиці Sky Sentinel може вражати навіть невеликі цілі, включаючи об’єкти розміром одну п’яту від Shahed-136.
Створення установки вимагало вирішення низки технічних завдань. Особливу увагу розробники приділили усуненню механічних люфтів, які б вплинути на точність. В результаті вдалося досягти високої узгодженості між механікою та програмним забезпеченням та забезпечити стійку роботу навіть в умовах стрілянини.
Як працює зенітна турель Sky Sentinel
Sky Sentinel використовує зарубіжні оптичні системи та далекоміри, проте програмна частина повністю розроблена українськими фахівцями. Турель застосовує стандартні некеровані боєприпаси, що робить її значно дешевшою за ракетні перехоплювачі — вартість одного комплексу становить близько 150 тисяч доларів. За розрахунками розробників, захисту одного міста може бути достатньо від 10 до 30 таких установок.
Система працює на лінії фронту, а команда розробників готується до розширення виробництва. Очікується, що наступні версії Sky Sentinel отримають нові функції та розширені можливості.
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