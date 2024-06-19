Украина начала процедуру вступления в единую роуминговую зону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10265, который направлен на вступление Украины в «Единую роуминговую зону с ЕС». Этот закон открывает путь к переговорам с Европейским союзом о включении Украины в политику Roam like at home, которая позволяет гражданам не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет при путешествиях в страны ЕС.

До подписания этого закона ни одна страна вне ЕС не присоединялась к данной политике, что делает его важным шагом для Украины в интеграции с европейским рынком. Вступление в «Единую роуминговую зону» также способствует укреплению сотрудничества с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и помогает выполнить условия для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в области электронных коммуникаций.

Таким образом, подписание этого закона открывает новые перспективы для украинцев в плане удобства и экономии при использовании мобильной связи и интернета за границей, а также укрепляет связи Украины с Европейским союзом в сфере электронных коммуникаций.